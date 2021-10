Cantor emplaca hit após ser descoberto por Carlinhos Maia

Bob estrela bateu 1 milhão de seguidores e virou fenômeno nas redes sociais

Descoberto pelo humorista, diretor, ator e digital influencer Carlinhos Maia, Bob Estrela se tornou fenômeno nas redes sociais. No Instagram, soma mais de um milhão de seguidores. Seu clipe mais recente, Animadinha, novo hit nacional, que contou com participação especial de Nicole Bahls, ultrapassou um milhão de visualizações, em poucos dias. A música viralizou e foi interpretada também pelos humoristas Tirulipa e Rafael Cunha.

Agora Bob acaba de lançar o hit Querendo Peru que teve o aval do “padrinho” Carlinhos Maia: “Na hora que ele ouviu essa música ele disse que ia ser hit, pois ela fica na cabeça. Na letra eu faço uma brincadeira com aquelas pessoas que no fundo querem fazer sexo com alguém, mas não admitem. No clipe fiz as imagens com as aves, peru, o que tornou o clipe bem divertido”, conta Bob.

O artista, de jeito irreverente e único, é presença marcante nos palcos do país. Com energia contagiante, Bob Estrela já embalou multidões por todo o Brasil. Nos trios elétricos, cantou para mais de 400 mil pessoas, animou o carnaval de Salvador ao lado Durval Lelys; e no encontro de trios com Ivete Sangalo. Abriu shows de grandes artistas, como Wesley Safadão e Jorge & Matheus.

Tendo o “pizeiro nordestino” como carro-chefe, Bob também passeia por outros ritmos. Neste ano, comemora duas décadas e meia de carreira com vários hits viralizados no cenário nacional.

Artista completo, além de cantor, Bob Estrela é arranjador, produtor, diretor musical e multi-instrumentista. Compositor com mais de 700 músicas, é autor de hits estourados nas paradas de sucesso; como Ti Pam Pam, gravada por Durval Lelys do Asa de Águia; Jalin Rabei , Guitarrinha, Querendo Peru, Par ou Ímpar, entre outras.

“É, sem dúvida, meu melhor momento profissional. Tenho muita gratidão a todos que acompanham e incentivam meu trabalho, sempre feito com carinho e pensando no meu público, que, graças a Deus, é cada vez maior. Vamos juntos, com música e alegria, mais 25, 50, 100 anos! Muito feliz por ter vocês comigo”, revelou o artista.

