Cantor e compositor Hungria lança álbum com participação de orquestra sinfônica

Grande nome do Rap também lançou a King Sounds, produtora volta a revelar talentos

O cantor e compositor Hungria lançou seu novo, o “Atmosfera”, um álbum que conta com participação de uma orquestra sinfônica. Grande nome do Rap também lançou a Tropa Gorila, produtora volta a revelar talentos.

“Atmosfera” traz uma proposta inovadora no mercado audiovisual, unindo o rap com a música clássica. Ao todo, o álbum conta com oito faixas, sendo quatro delas inéditas: “Preta”, com participação especial do renomado maestro João Carlos Martins, “Atmosfera”, “Seu pai falou” e “Rolê”. Além disso, o disco traz quatro regravações de sucesso: “Céu aberto”, “Coração de Carro Forte”, “Só era nós” e “Temporal”.

Um dos destaques desse projeto é a produção das músicas feita com uma orquestra sinfônica especial. Composta por trinta e seis músicos de renome, que integram orquestras como OSESP do Teatro Municipal e a Fundação Filarmônica Bachiana, a orquestra traz um toque de sofisticação e grandiosidade às canções de Hungria.

Outra novidade é a Tropa Gorila, gravadora lançada em parceria com Neguim Pacificadores e o empresário Marcio Rolim. A ideia é fortalecer e impulsionar a cena do rap em Brasília. A seleção dos novos artistas acontecerá por meio de uma audição, onde talentos locais terão a oportunidade de mostrar seu trabalho e conquistar um lugar nessa nova empreitada.

A gravadora tem escritórios em São Paulo, Brasília e Goiânia inicialmente, com uma visão estratégica e o objetivo de ser uma referência na indústria musical e fazer história no Rap. O intuito é descobrir e apoiar artistas promissores, a Tropa Gorila pretende ser um verdadeiro trampolim para o sucesso desses novos talentos. Fãs e admiradores do Rap podem esperar por muitas novidades, músicas marcantes e projetos inovadores.