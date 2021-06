‘Canta Comigo 3’ contrata jurado internacional, músico Axel

Jurado português contou que com as novas gravações, público pode esperar grandes emoções nos próximos episódios

Sucesso da Record TV, a terceira temporada de ‘Canta Comigo’ agora tem jurado internacional. O músico e apresentador de televisão Axel, veio de Portugal para a versão brasileira do programa. O jurado que participou da primeira temporada de ‘All Together Now’, contou sobre os bastidores das gravações.

Ainda criança, Axel se apresentava nos palcos com o pai, que também é músico. “As pessoas acham aquilo engraçado, inusitado e foi assim que cresceu essa paixão. Já são 38 anos de carreira, com diversas músicas em novelas brasileiras e portuguesas”, comentou.

Jurado na 1º temporada portuguesa, ainda em exibição, o ‘All Together Now’, versão europeia do programa, Axel viu no Brasil uma oportunidade de destacar o trabalho. “Aceitei o convite de participar do ‘Canta Comigo’ e em janeiro vim para o Brasil com esse novo desafio para minha carreira. A proximidade com a língua e o acolhimento cultural, me deixou à vontade de trabalhar no Brasil”, comentou Axel.

“Poder ser um representante no programa é algo gratificante. Além de ajudar diversas pessoas nessa jornada em busca dos sonho, é muito bom estar em um ambiente onde um desconhecido é bem recebido. Os jurados tem um grupo no WhatsApp e dividimos nossos dons na música, é quase uma versão online do programa”, comentou Axel.

Ele ainda completou: “Essa também é uma oportunidade de mostrar que a música portuguesa é muito mais abrangente que fado, folclore e pela primeira vez um artista português da área do Pop Rock”, conta.

Os dons de Axel não se estendem apenas a música. “Essa solidez em Portugal me abriu portas e agora faço apresentações em alguns canais europeus, narração esportiva e agora como jurado”, completa. Axel também participou de músicas de seriados da Band TV e a novela As Aventuras de Poliana, no SBT. Além disso, o músico participou da produção de duas músicas ganhadoras do Emmy.

Já na televisão, Axel ainda contou que o público pode esperar grandes emoções nos próximos capítulos do reality. As gravações pausadas por conta da pandemia, retomaram no último mês e agora o público já pode conferir os novos episódios.