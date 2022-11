“Cansei de apanhar na rua”, revela Jhonny Saad na abertura do Prêmio Band Cidades Excelentes

A cerimônia de premiação aconteceu ontem (10/11) e é uma iniciativa para reconhecer o bom trabalho de gestão pública nas cidades de São Paulo

Aconteceu ontem (10/11), a etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, no Studio João Jorge Saad do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, apresentado por Adriana Araújo e Marco Antônio Sabino. O Prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para agradecer e incentivar uma boa gestão e projetos que tenham como objetivo melhorar a vida das pessoas.

Jhonny Saad fala da importância de reconhecer o trabalho dos governantes e agradece a presença de todos

João Carlos Saad, mais conhecido como Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, é idealizador do projeto e participou da abertura do evento. Jhonny falou da importância de reconhecer bons gestores e compartilhou um pouco da sua história. “Eu sou neto de prefeito, neto de governador… cansei de apanhar na rua! Acabei ficando até razoável nisso de tanto que apanhei. Então eu sei o que é a vida de um político, a vida da família de um político e não é fácil. Então essa intenção é de premiar, promover, homenagear a vocês que estão a frente das prefeituras e que cuidam de nós”, endossa.

O Prêmio é dividido em categorias e também é classificado por número de habitantes das cidades. Confira abaixo os vencedores:

Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, cumprimenta o Presidente da Band Jhonny Saad

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

· Menor que 30 mil habitantes: Cajati

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Cabreúva

. Acima de 100 mil habitantes: Indaiatuba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Educação

· Menor que 30 mil habitantes: Tabapuã

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Votuporanga

· Acima de 100 mil habitantes: Santana de Parnaíba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saúde e Bem-Estar

· Menor que 30 mil habitantes: Colômbia

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Fernandópolis

. Acima de 100 mil habitantes: Botucatu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

· Menor que 30 mil habitantes: São Sebastião da Grama

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: São João da Boa Vista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

. Acima de 100 mil habitantes: Pindamonhangaba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sustentabilidade

· Menor que 30 mil habitantes: Águas de São Pedro

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Fernandópolis

. Acima de 100 mil habitantes: Santos

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

· Menor que 30 mil habitantes: Cedral

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Nova Odessa

. Acima de 100 mil habitantes: Santana de Parnaíba