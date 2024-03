Canibalismo histórico ganha vida em ‘Os Canibais da Rua do Arvoredo

Tailor Diniz revive uma das mais macabras lendas urbanas de Porto Alegre em uma sátira moderna que promete arrepiar até os mais corajosos

Porto Alegre, uma cidade conhecida por sua rica história e cultura, abriga entre suas páginas um dos capítulos mais macabros do Brasil: a história real de José Ramos e Catarina Palse, um casal que no século XIX transformou canibalismo em negócio, vendendo carne humana como linguiça em seu açougue. Esta aterradora lenda urbana, que inclusive chamou a atenção de Charles Darwin, serve de inspiração para o mais recente lançamento de Tailor Diniz, “Os Canibais da Rua do Arvoredo”.

Com uma narrativa que mescla terror, humor e uma crítica social afiada, Diniz transporta o leitor para uma versão contemporânea da Porto Alegre antiga, onde um novo casal revive os atos sinistros de José e Catarina. Influenciados pelos espíritos dos assassinos, eles se veem em um porão repleto de instrumentos de carnificina, vivendo momentos de intenso terror e luxúria.

A obra, narrada por um observador onisciente e misterioso, levanta questões sobre confiança, poder e a influência do passado em nossas vidas. O relator, membro de uma organização internacional com objetivos obscuros, acompanha cada movimento dos protagonistas através de uma tela de computador, adicionando uma camada de suspense e conspiração à trama.

“Os Canibais da Rua do Arvoredo” não é apenas um livro; é uma experiência que desafia o leitor a questionar a realidade. Com personagens complexos, uma história rica em detalhes e uma conexão única entre passado e presente, Tailor Diniz prova mais uma vez ser um mestre em contar histórias que ficam na memória. A adaptação da obra para o cinema já está em andamento, prometendo levar a perturbadora lenda dos canibais de Porto Alegre para um novo público.

Este livro é um convite para explorar as sombras da história porto-alegrense, mergulhando em uma trama onde a verdade é mais estranha que a ficção. Tailor Diniz consegue, com maestria, transformar um dos episódios mais sombrios da cidade em uma sátira provocativa que é ao mesmo tempo assustadora, envolvente e surpreendentemente atual.

FICHA TÉCNICA

Título: Os canibais da Rua do Arvoredo

Autor: Tailor Diniz

Editora: Citadel Grupo Editorial

Páginas: 208

Preço: R$ 66,90

Onde comprar: Amazon – aqui