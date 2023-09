Câncer de mama: Paraná registra 3.650 novos casos em 2023, alerta INCA

Instituto Nacional de Câncer revela estatísticas preocupantes sobre a doença

No estado do Paraná, a batalha contra o câncer de mama está se tornando cada vez mais urgente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é que 3.650 novos casos da doença sejam diagnosticados somente neste ano, o que equivale a cerca de dez mulheres recebendo o diagnóstico a cada dia e um a cada duas horas e meia. Além disso, em todo o Brasil, serão 73.610 mulheres afetadas pelo câncer de mama ao longo de 2023.

A conscientização tem impacto positivo na prevenção do câncer de mama

Esses números alarmantes destacam a importância da detecção precoce da doença. No entanto, dados do Ministério da Saúde revelam uma queda preocupante de 27% no número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado nos últimos seis anos. Em 2016, foram realizadas 201 mil mamografias, mas em 2021, ano do último levantamento, esse número caiu para 146 mil.

Médica radiologista da Clínica Imax em Curitiba, Cristiane Spadoni

A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) é clara: mulheres a partir dos 40 anos devem fazer a mamografia periodicamente. A médica radiologista da Clínica Imax em Curitiba, Cristiane Spadoni, enfatiza que esse exame é fundamental para a detecção precoce, identificando nódulos que não são palpáveis e não podem ser percebidos no autoexame.

Um estudo recente apontou que a campanha “Outubro Rosa” tem um impacto positivo na realização de mamografias pelo SUS, aumentando os índices em 33%, 39% e 22% nos meses de outubro e nos dois seguintes, conforme a pesquisa “Does Pink October really impact breast cancer screening?”.

A radiologista Andrea Cianfarano, também da Clínica Imax, destaca que, embora muitas mulheres tenham receio do exame, o diagnóstico precoce é essencial. “Saber que a doença existe e procurar tratamento médico é o primeiro passo. Quando o câncer é identificado no início, as chances de cura são maiores, e o tratamento é menos agressivo.”

A médica oncologista Jerusa Karina Miqueloto, do Hospital Sugisawa em Curitiba, reforça a importância da detecção precoce, pois nos estágios iniciais, o câncer de mama pode não apresentar sintomas. Ela enfatiza que o tratamento varia de acordo com o tipo de câncer, o tamanho do tumor, órgãos afetados e outros fatores, e pode incluir cirurgia, radioterapia, tratamentos hormonais e imunoterapia.

Para aquelas com alto risco de desenvolver a doença, a recomendação da SBM é iniciar os exames aos 35 anos. Fatores como histórico familiar de câncer de mama, mutações genéticas e síndromes específicas aumentam o risco.

O câncer de mama não escolhe idade, como demonstra o caso de Camila Vaticola dos Santos, uma fisioterapeuta oncológica de 29 anos. Ela recebeu o diagnóstico aos 23 anos, mas graças ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, hoje é uma mãe feliz.

Além disso, clínicas como a Imax estão promovendo iniciativas no “Outubro Rosa” para tornar os exames mais acessíveis à população. A Clínica Imax oferece 50% de desconto na tomossíntese e 15% de desconto na mamografia para todas as mulheres que agendarem esses exames no mês de outubro. Além disso, a população terá a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o exame em uma ação de conscientização na Boca Maldita, no centro de Curitiba, na manhã do dia 07 de outubro.

O Hospital Sugisawa também está engajado na campanha com pale

stras, workshops e consultoria de imagem e maquiagem nos dias 17 e 19 de outubro, promovendo a conscientização sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer de mama. É tempo de unir esforços para combater essa doença e garantir que mais mulheres tenham a chance de vencer o câncer de mama.