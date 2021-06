Canal ‘Sabor & Arte’, estreia com ‘Rota do Sabor’, apresentado por Josimar Melo

O jornalista percorre diversos restaurantes em busca de histórias, receitas e ingredientes únicos. Novo canal estreia na próxima segunda-feira, 28.

O jornalista e apresentador, e dono de larga experiência com as gastronomias do Brasil e do mundo, Josimar Melo vai estrear no ‘Sabor & Arte’, com o programa ‘Rota do Sabor’ na estreia da programação do novo canal de culinária, desenvolvido pela Bandeirantes, na próxima segunda-feira, 28.

O programa é uma combinação de ingredientes, receitas, e a soma das trajetórias, experiências e afetos da pessoa que preparam a comida.

“Quando vamos a um restaurante e nos deliciamos com nossos pedidos, sem saber, estamos provando também essas histórias. O programa irá revelá-las ao público”, comenta o jornalista. Josimar percorrerá diferentes restaurantes para conhecer os chefs, além dos pratos que eles preparam.

Serão cinco episódios inéditos por semana, cada um na cozinha de um grande chef, em uma agradável conversa sobre a sua trajetória, influências e os segredos de suas receitas.

“Temos programação para os próximos três meses, com conteúdos inéditos e nacionais, tudo isso para explorar o que há de melhor na gastronomia e despertar muitas memórias afetivas”, contou.