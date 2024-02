Canal Sabor & Arte e a Revista Adega lançam Clube Adega Sabor & Arte

Lançamento ocorrerá no dia 18 em decorrência do Dia Mundial do Vinho

O canal Sabor & Arte e a Revista Adega lançaram em conjunto, neste domingo 18 de fevereiro, o Clube Adega Sabor & Arte. O dia 18 de fevereiro foi escolhido como data de lançamento para fazer parte das comemorações pelo Dia Mundial do Vinho, principal elemento do projeto. Mensalmente, o assinante do Clube receberá um kit com dois vinhos, além de um informativo com as melhores sugestões para harmonização.

“Nossa missão é acelerar a cultura do vinho no Brasil e o Clube Adega Sabor & Arte é uma ferramenta muito especial para concretizar isso. Ao contrário de qualquer outra iniciativa do gênero, nosso foco é o ‘casamento’ entre vinho e gastronomia”, explica Christian Burgos, publisher da Revista Adega.

O publisher conta que a finalidade do Clube é de criar experiências sensoriais especiais, que podem ser compartilhadas com os amigos, a família ou a pessoa amada. Ao mesmo tempo, o conteúdo e as ações foram cuidadosamente pensadas para expandir o repertório e o conhecimento sobre vinho.

Integrando o portfólio da Inner Editora, a Revista Adega fundada em 2005, com o passar dos anos, se estabeleceu como uma das mais importantes publicações do segmento em todo o mundo. “Além de coroar a nossa aliança, este clube aumenta o peso do vinho dentro do melhor canal de gastronomia do Brasil”, declara Burgos, que se mostra entusiasmado com a parceria.

“Estamos constantemente direcionando os nossos esforços para proporcionar experiências gastronômicas que extrapolam a tela da TV. O Clube do Vinho, que oferece dicas de harmonização para as pessoas desfrutarem no conforto de suas casas, junta-se a outras iniciativas, dentre as quais estão os produtos que levam a nossa marca, como o azeite, e a realização de eventos, com destaque para o Talk & Taste e harmonizações”, afirma diretor do Sabor & Arte, Fabio Moraes, sobre o compromisso do canal para fortalecer seu vínculo com o público.