Canal Demais: 20 prêmios internacionais e um lugar de destaque no mundo das webséries

No mundo do entretenimento, a fama muitas vezes é associada a grandes estúdios e equipes de produção, mas o Canal Demais desafia essa norma com seu sucesso excepcional. Com mais de 15 séries e 20 prêmios internacionais em seu currículo, o Canal Demais é uma verdadeira história de triunfo familiar.

A jornada começou há mais de duas décadas, quando Márcia Romão, uma jornalista experiente, e Quentin Lewis, um talentoso produtor, uniram forças no “Programa Demais”, um programa de variedades na Rede CNT. No entanto, com o nascimento de seu primeiro filho, Max, o casal decidiu dar um tempo nas produções para a televisão. Foi aí que a semente do Canal Demais foi plantada.

“Nós tínhamos mais de 20 anos de experiência a partir do ‘Programa Demais’. Eu apresentava e produzia, enquanto Quentin filmava e editava. Quando Max e Mariana nasceram, começamos a postar vídeos deles na internet para compartilhar com a família que morava longe. O primeiro vídeo que viralizou no YouTube foi o clipe ‘Carioca Girls’, com nosso filho Max”, revela Márcia.

Esse clipe, “Carioca Girls”, foi apenas o começo. O sucesso que realmente alavancou o canal foi a série “Encanto de Sereia”, que já conta com mais de 400 episódios. Esta série, protagonizada por Mariana Lewis, também contou com o talento de atores da Fazart, o curso de teatro de Mariana.

À medida que o tempo passava, os papéis foram se ajustando, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Quentin Lewis agora assume múltiplas funções, incluindo direção, filmagem, roteiro, edição e trilha sonora. Márcia participa da produção e atua, enquanto Mariana divide seu tempo entre atuar e dirigir. Max também atua e contribui como cinegrafista.

A mudança da família para a Inglaterra, em busca de uma educação diferenciada para Mariana, abriu portas para produções internacionais, como “Changes”, “Dr. Faustus” e “Medea”, que agora fazem parte do catálogo da Amazon Prime internacional. No entanto, encontrar tempo em meio às agendas lotadas é um desafio constante.

Atualmente, Mariana estuda na Guildhall School of Music & Drama em horário integral. Como resultado, séries como “Medea” precisaram ser gravadas nos finais de semana. Mas para Márcia, a independência de produzir seu próprio conteúdo é o aspecto mais gratificante. “Nada se compara à liberdade de escolher e produzir nossos próprios projetos do zero, sem depender de ninguém”, diz ela.

O sucesso do Canal Demais não passou despercebido pelos festivais internacionais. A série “Medea”, estrelada por Mariana Lewis e disponível na Amazon Prime Internacional, acumulou várias indicações e prêmios. Recentemente, a série foi indicada no festival italiano Apulia Webfest, onde conquistou o prêmio de “Melhores Efeitos Especiais”. Além disso, recebeu indicação no NZ Web Fest, na Nova Zelândia.

“Medea” já foi selecionada para nove festivais, incluindo o New Jersey Web Fest, LA Webfest, Chile Digital Fest, Toronto WebFest, Apulia Web Fest, Baltimore Next Media, NZ Web Fest, Bilbao Seriesland e Cusco Webfest. Além disso, ocupa o sétimo lugar na Copa do Mundo das Webséries.

No ranking oficial do Webseries World Cup, “Medea” alcançou o impressionante quarto lugar na seleção de 2023, solidificando ainda mais seu status como uma série de destaque.

Com mais de 15 séries e 20 prêmios internacionais, o Canal Demais continua a criar histórias envolventes e de alta qualidade, disponíveis para o público em seu canal no YouTube. E com o sucesso de “Medea” na Amazon Prime Internacional, o futuro parece brilhante para esta talentosa família de criadores de conteúdo.