Canais infantis se tornam aliados dos pais durante quarentena. Audiência cresceu em 34% na TV paga

Durante o período de quarentena, muitos pais perceberam a dificuldade que seria conciliar o trabalho em home office, a escola dos filhos e o entretenimento dos mesmos durante todo o restante do período. E foi nos canais infantis da TV paga que os responsáveis por essas crianças encontraram um refúgio, fazendo a audiência dos programas infantis crescer em 34%, segundo dados do Kantar IBOPE Media.

Uma pesquisa realizada pela Catho apontou que 40,5% das mães têm dificuldade nesta conciliação de trabalho, tarefas domésticas e filhos, e uma das principais dicas de especialistas é encontrar fontes de entretenimento que possam ajudar a criança e que sejam, ao mesmo tempo, educacionais.

É o caso, por exemplo, do canal Discovery Kids, que ajuda a guiar as crianças em seu percurso de exploração e descoberta do mundo, e no ano de 2020 ficou entre os 10 canais mais assistidos da Pay TV e está em 1º entre os infantis. Já o canal Nickelodeon, tem uma programação que desenvolve habilidades e criatividade através da brincadeira foi o canal infantil com maior crescimento durante o período de quarentena de 2020, com aumento de 40% em sua audiência.

Marcelo Rodrigues, diretor comercial da MultTV

De acordo com Marcelo Rodrigues, diretor comercial da MultTV, empresa especializada no compartilhamento de headend que atua em parceria com operadoras de todo o país, “Com todos os canais que conseguimos disponibilizar aos nossos clientes, é possível que as crianças desfrutem de canais feitos especialmente para suas faixas etárias, e possam assistir a uma diversidade de desenhos educacionais, interativos e lúdicos, auxiliando os pais neste período de quarentena”.

Ter acesso a esses canais possibilita maior tranquilidade, para que os pais possam trabalhar e fazer as tarefas domésticas enquanto proporcionam um entretenimento de qualidade para as crianças, sem qualquer preocupação.