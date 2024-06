Cana Brava Resort realiza mutirão anual para doação de sangue e abastecimento do Hemocentro de Ilhéus durante mês de junho

A equipe do Hemocentro de Ilhéus esteve no Cana Brava Resort para conversar com os colaboradores, realizar palestras, esclarecer sobre a importância da doação de sangues, sobre os pré-requisitos para doadores e também, para desmistificar o processo, que é rápido e indolor. No início do mês foi realizada uma triagem dos colaboradores e aqueles que estavam aptos a doar puderam realizar a sua doação ao longo de todo mês de junho.

Maitê Teixeira, gerente comercial

Como forma de incentivo, o Cana Brava irá realizar sorteio de brindes entre os colaboradores que doarem sangue. Em 2023, a ação contou com a participação de inúmeros colaboradores, que juntos doaram o suficiente para salvar até 200 vidas.

Colaboradores Cana Brava Resort durante ação do Hemocentro de Ilhéus

A doação de sangue é um ato simples que pode salvar até quatro vidas de uma única vez. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Cada doação pode ser crucial para pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes, cirurgias e outras situações de emergência.

Além do impacto positivo na comunidade, as ações fortalecem o espírito de solidariedade entre os colaboradores. “Nosso objetivo é não só reabastecer os estoques dos hemocentros, mas também sensibilizar nossos colaboradores e a comunidade sobre a importância desse gesto tão simples e essencial,” lembra Rafael Espírito Santo, diretor do Cana Brava Resort.

