Campinas recebe o primeiro ultrassom multifocal do Brasil para tratar celulite e gordura localizada

Após pesquisa em centros de referência na Europa, EUA e Ásia, campineiros especialistas em saúde trazem da Espanha técnica que acelera recuperação do paciente no pós-operatório

O aparelho inovador Deep Slim, único no País, chega neste início de dezembro ao Ateliê Beauty. Este dispositivo trabalha com ultrassom multifocal de baixo índice mecânico e foco disperso, o que, ao contrário de outros aparelhos, permite tratar a célula adiposa e o tecido conjuntivo com total controle e ausência de efeitos colaterais em outros tecidos.

Isa Santini, CSO do Ateliê Beauty

Isa Santini, CSO do Ateliê, explica que a novidade, importada pela marca Skintec, já registrada pela ANVISA, possui muitos benefícios para quem acabou de realizar uma cirurgia, já que diminui a dor, inchaço, edemas e hematomas, acelerando o pós-operatório para que a paciente volte mais rápido às atividades rotineiras.

“Estamos sempre em busca de constantes inovações e aparelhos tecnológicos. Nós confiamos muito na Skintec, pois sabemos que ela é responsável pelos melhores equipamentos do mercado. Atualmente trabalhamos com o Legacy, Morpheus, Body Tite e Wella Shape III e, agora, estamos ansiosos pela Deep Slim”, informa Isa.

Ateliê Beauty

Além disso, o aparelho é indicado também para quem necessita tratar lipedema, celulites, casos de fibroses, gordura localizada e flacidez. Apesar de não substituir, o Deep Slim equivale a quatro sessões de drenagem linfática.

“É importante frisar que a máquina cuida do corpo de forma geral, pois age como um anti-aging e tem ação anti-inflamatória nos tecidos e célula gordurosa”, finaliza a empresária.