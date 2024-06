Campina Grande celebra amor com 100 casamentos na Noite dos Namorados

Uma deliciosa Serenata de Amor ecoou por todos os cantos da Pirâmide do Parque do Povo na noite desta quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, em Campina Grande, na Paraíba. Celebrando o amor no São João, 100 casais disseram “sim” no tradicional Casamento Coletivo, que chega à sua 34ª edição este ano.

São João de Campina Grande: casamento coletivo unindo corações na pirâmide do Parque do Povo

Trazendo uma roupagem exclusiva do bombom Serenata de Amor, o evento deixou o clima ainda mais romântico. As promessas amorosas, oficializadas durante a cerimônia, foram potencializadas por um ambiente minuciosamente construído pela Garoto. Houve cortejo especial, kits personalizados para eternizar o momento, mais de mil bombons distribuídos e muitas emoções em uma experiência única e inesquecível para os noivos.

Evento marcado pela distribuição de Serenata de Amor celebra união e tradição na Paraíba

O evento já faz parte da tradição junina de Campina Grande. Com o intuito de democratizar o acesso ao casamento civil, o Casamento Coletivo é uma ação sociocultural que já promoveu o enlace de cerca de 2,5 mil casais ao longo dos últimos anos. Celebrada anualmente no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, na Pirâmide do Parque do Povo, o evento conta com a presença de autoridades, familiares e amigos, além de oferecer gratuitamente todos os serviços necessários, como documentação de cartório, roupas, cabelo e maquiagem para as noivas. Para 2024, em sua 34ª edição, a previsão da Secult é que 100 casais participem da celebração.

Noite romântica em Campina Grande: 100 casais dizem ‘Sim’ no Parque do Povo

Neste ano, a cerimônia ganhou um toque especial com a presença do bombom Serenata de Amor. Cada detalhe foi pensado para tornar a noite ainda mais mágica. A distribuição de bombons e os kits personalizados emocionaram os casais, tornando o momento ainda mais especial.

Autoridades locais também prestigiaram o evento, reforçando a importância da iniciativa para a comunidade. A cerimônia não apenas celebra o amor, mas também reforça os laços comunitários e a tradição cultural da região, tornando-se um símbolo de união e alegria no São João de Campina Grande.

O Casamento Coletivo, além de unir corações, simboliza o compromisso com a inclusão social e o acesso igualitário ao casamento civil, proporcionando a muitos casais a oportunidade de oficializar suas uniões em uma data tão simbólica. A edição de 2024 certamente ficará marcada na memória dos participantes e de todos os que acompanharam essa bela celebração do amor e da tradição junina.