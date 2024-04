Campeões olímpicos brasileiros em ação no Pan-Americano e Oceania de Judô Rio-2024

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, a Nsports, conhecida por suas transmissões esportivas dinâmicas, traz para os espectadores a emoção do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô Rio-2024. O evento será realizado de sexta-feira a domingo, na Arena Carioca 1, situada no coração do Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

Pan-Americano e Oceania transmissão exclusiva pela Nsports

Este torneio é de vital importância, pois reúne alguns dos melhores judocas das Américas e da Oceania, incluindo uma forte delegação brasileira. Os atletas competem por pontos essenciais que poderão garantir sua classificação para os próximos Jogos Olímpicos.

Acompanhe os melhores judocas das Américas e Oceania lutando por um lugar em Paris 2024, somente na Nsports

Entre os destaques estão grandes nomes do judô brasileiro, como Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016; Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008 e primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais; Daniel Cargnin, bronze em Tóquio 2020; e Rafael Silva, bronze tanto em Londres 2012 quanto no Rio 2016.

A cobertura da Nsports inicia-se com um pré-evento 30 minutos antes do início das lutas, garantindo ao público análises detalhadas e comentários especializados. O narrador Marcelo Ferranttini, junto com o comentarista e bicampeão mundial João Derly, conduzirá as transmissões que ocorrerão exclusivamente nos canais lineares da Nsports (Claro TV – canal 566 e Sky+), além do YouTube.

Desde a sua fundação em 2018, a Nsports tem se consolidado como um verdadeiro hub de conteúdo esportivo, com uma programação que inclui vôlei, futsal, basquete, crossfit, natação, tênis, e beach tennis. A plataforma continua a inovar, trazendo para a cobertura de Paris 2024 a força digital de personalidades como Cris Dias, o casal olímpico Jaqueline e Murilo, e o humorista Jorginho do Beach Tennis.

Com mais de 3 mil eventos já transmitidos e a criação de canais oficiais para cada entidade esportiva no Brasil, a Nsports se estabelece como líder na transmissão esportiva, trazendo o melhor do esporte para um público amplo e diversificado. Este evento pré-Olímpico não apenas eleva o perfil do judô no Brasil, mas também reafirma o compromisso da Nsports de levar emoção e esporte de qualidade aos fãs ao redor do país.