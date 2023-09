Campari anuncia a aguardada Negroni Week de setembro

Prepare-se para uma semana de celebração do Negroni com receitas exclusivas

Amantes de Negroni, preparem-se! Está chegando mais uma edição da Negroni Week, campanha global que celebra toda a tradição e autenticidade do drink mais consumido do mundo. Este ano, o evento acontece entre os dias 18 e 24 de setembro e promete novidades que irão surpreender ainda mais os apaixonados por mixologia.

A semana do Negroni está de volta com novidades para os apaixonados por mixologia

Para ir entrando no clima, a pedido da Campari – o coração vermelho de todo Negroni – os principais estabelecimentos que participam da semana compartilharam as receitas de suas versões autorais do coquetel que dá nome ao evento. Localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles oferecerão uma experiência completa aos consumidores. Na capital paulista, Must, Cine Cortina, Boato Bar, Fechado, Guarita, Fiica e Locale Caffe, grande hotspot da marca durante o evento, receberão os amantes de Negroni. Já em solo carioca, os endereços são o Vian e o Nosso, ambos no bairro de Ipanema, e o Liz Cocktail Bar & Co, localizado no Leblon.

Antes de conferir as sugestões e iniciar sua jornada em busca do drink perfeito, vale lembrar que não existe Negroni sem Campari! Cheers!

Flor Amarga

Bartender: Frederico Vian (@fredericovian)

Bar: Vian Cocktail Bar (@vianipanema)

Ingredientes:

Campari infuso em flores

Cynar 70

Vinho Rosé

Jerez Fino

Flor Amarga

Negroni frutífero

Bartender: Saulo Rocha (@saulo.rock)

Bar: Guarita (@guaritabar)

Ingredientes:

Gin infuso com frutas amarelas

Campari Infuso com frutas vermelhas

Vermute seco

Guarnição de physalis, mirtilo e framboesa

Negroni frutífero

Red Velvet

Bartender: Daniel Estevan (@estevandaniel)

Bar: Nosso (@nossoipanema)

Ingredientes:

Campari

Vermute Di Torino 1757

Sorbet de Cinzano To Spritz com Laranja Sanguínea

Red Velvet

RED DONALDS

Bartender: Thiago Toalha (thiagotoalha)

Bar: Fiica Cocktails & Hospitalidade (@fiica.sp)

Ingredientes:

Gin

Campar

Blend vermouth & picles

Óleo de gergelim

Chips de picles

Red Donalds

Jambugroni

Bartender: Adriana Pino (@dripino)

Bar: Must Bar (@mustbar)

Ingredientes:

Cachaça adormecida em flor de jambu

Cynar 70

Campari perfumado com tahiti

Jambugroni

Negroni Iguatu

Bartender: Alice Guedes (@b_alice)

Bar: Guarita (@guaritabar)

Ingredientes:

Campari

Vermouth 1757 macerado em alcaparras

Jerez Manzanilla

Guarnição de picles de beterraba

Negroni Iguatu

PAOLA

Bartender: Nic Fullen (@nicfullen)

Bar: Locale Caffè (@locale.caffe)

Ingredientes:

Campari,

Vermute Rosso

Jabuticaba

Morango

Prosecco

Paola

Kyoto Negroni

Bartender: José Ronaldo (@jronaldoo)

Bar: Liz Cocktails & Co (@lizcocktails)

Ingredientes:

Campari

Averna

Gin

Vermute Seco

Genmai Cha

Kyoto Negroni

Negroni Amazônico

Bartender: Mauro Lukas de Souza Pereira

Bar: Boato (@boato)

Negroni Amazônico

Ingredientes:

Campari

Cachaça envelhecida em 3 madeiras (Carvalho, ipê e jequitibá)

Vermouth 1757 em infusão de pixuri (nos moscada brasileira)

Decoração: Folha esquelética, raspas de cumaru (baunilha brasileira)

e óleos essenciais de casca de laranja Bahia