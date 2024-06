Campanha da Volkswagen com Elis Regina e Maria Rita concorre ao Cannes Lions

Nesta segunda-feira, 17 de junho, foi ao ar o primeiro episódio da quarta temporada do Marketing – The Podcast, trazendo uma entrevista exclusiva com Christiano Bock, head de atendimento da ALMAP BBDO. Responsável por grandes contas, incluindo a Volkswagen, Bock discutiu o tema “Como fazer Publicidade nos dias atuais” e compartilhou detalhes sobre uma das campanhas mais emocionantes e tecnológicas dos últimos tempos.

A campanha, criada para celebrar os 70 anos da Volkswagen no Brasil, promoveu um encontro musical inédito entre Elis Regina e sua filha Maria Rita, usando tecnologias de Inteligência Artificial e deepfake. O resultado foi um dueto virtual da música “Como Nossos Pais”, que tocou o coração do público e se destacou nas redes sociais, alcançando um sucesso digital estrondoso.

Encontro Inédito: Elis Regina e Maria Rita em Campanha da Volkswagen

Christiano Bock explicou o processo criativo por trás da campanha, destacando a importância de unir emoção e tecnologia para criar uma conexão genuína com o público. “Foi um desafio emocionante trazer Elis Regina de volta ao palco, mesmo que virtualmente, e proporcionar esse encontro tão simbólico com Maria Rita. A reação do público foi incrível, o que nos deixa ainda mais orgulhosos do trabalho realizado”, afirmou Bock.

Além de ser um sucesso de público, a campanha foi indicada ao Cannes Lions, o mais prestigiado festival internacional de criatividade, e a ALMAP BBDO lidera o ranking de finalistas brasileiros. A ação não apenas celebrou o aniversário da montadora, mas também apresentou ao mercado a ID.Buzz, a versão 100% elétrica da icônica Kombi, mostrando que a Volkswagen continua inovando e se reinventando.

Durante a entrevista, Bock também falou sobre sua trajetória profissional, que inclui passagens por grandes agências como F/Nazca, J. Walter Thompson Brasil e Publicis Norton. Ele ofereceu valiosos insights sobre o mercado publicitário atual e dicas para aqueles que desejam seguir carreira na área. “A publicidade está em constante evolução, e é crucial estar sempre atualizado com as novas tecnologias e tendências, sem perder de vista a importância de contar uma boa história”, disse Bock.

Christiano Bock

A entrevista completa está disponível no Marketing – The Podcast, proporcionando uma visão profunda dos bastidores dessa campanha memorável e destacando a importância da inovação na publicidade contemporânea.

Clique no aqui e escute o episódio na íntegra.