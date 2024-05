Campanha Antifraude do Bradesco é a estratégia de marketing mais inovadora do Brasil

A Campanha Antifraude do Bradesco foi apontada como a estratégia de marketing mais inovadora do Brasil. Prêmio foi concedido pelo Fintech Américas Awards 2024, um dos grandes eventos da América Latina voltado ao mercado financeiro.

A campanha foi composta por mais de 190 peças veiculadas na TV, rádio e redes sociais



O Fintech celebra cases de sucesso de instituições financeiras em toda a América Latina. Este reconhecimento foi conquistado por meio da campanha “Quem conhece o truque, não cai em cilada”, que conta com uma abordagem didática e dinâmica para alertar os clientes de forma lúdica sobre os principais golpes e fraudes.

“Quem conhece o truque, não cai em cilada” foi a campanha vencedora

Crédito: Divulgação/Bradesco



Competindo com cases de marcas renomadas em toda a América Latina, o Bradesco se destacou como líder na categoria “Marketing Innovation”. A campanha Antifraude foi avaliada considerando sua viabilidade, impacto financeiro e sustentabilidade. O título reflete uma oferta de soluções e serviços cada vez mais alinhados às necessidades dos consumidores.



A conquista destaca ainda o trabalho das equipes de criação na concepção de uma ação multimídia. A campanha, composta por mais de 190 peças veiculadas na TV, rádio, redes sociais e em mídias OOH adotou uma linguagem leve, direta e objetiva, porém mantendo a seriedade do tema. Como resultado, no período da ação, foi registrado mais de 380M visualizações nos filmes no ambiente digital, sendo 242 milhões só no YouTube. Além disso, a LP da campanha teve mais de 1,5 milhões de acessos, impactando positivamente na experiência dos clientes, já que a iniciativa contribuiu para uma queda significativa do número de pedidos de reembolsos referentes aos golpes retratados na campanha.



A premiação ocorreu durante o Fintech Américas Miami 2024, um dos grandes eventos da América Latina voltado para CEOs, CFOs e decisores do mercado financeiro. Com mais de 1.200 participantes, a conferência reúne profissionais que procuram transformar as suas instituições financeiras em empresas mais ágeis, impulsionadas pela tecnologia, para conseguir uma transformação digital rápida e eficiente.