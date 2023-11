Caminhos Gerais rumo ao mundo: cooperação internacional impulsiona turismo regional

Lideranças locais se unem a instituições de Portugal para impulsionar desenvolvimento turístico na IGR Caminhos Gerais

Na tarde de hoje, a Instância de Governança Regional (IGR) Caminhos Gerais, em conjunto com a FACEPE, UNIFAL e o Instituto de Ensino Superior de Lisboa e Vale do Tejo, de Portugal, anunciou o início de uma histórica cooperação técnica internacional para impulsionar o turismo na região.

A reunião, realizada em Alfenas, marcou o ponto de partida para o desenvolvimento integrado do turismo nos 12 municípios que compõem a IGR Caminhos Gerais. Lideranças como Platinny Paiva, presidente da IGR, e Eduardo Tardiole, presidente da FACEPE, estiveram presentes, juntamente com representantes das instituições de ensino envolvidas.

O ponto central da cooperação é a reformulação do Planejamento Estratégico para a região, que será conduzido por especialistas que desempenharam papéis-chave no desenvolvimento do renomado Plano Estratégico Nacional de Turismo de Portugal (PENT). A expectativa é alinhar o turismo na região às melhores práticas e experiências mundiais.

Ao final da reunião, como símbolo de agradecimento à parceria e em valorização à produção local, foram entregues cestas com produtos associados ao turismo das 12 cidades da IGR Caminhos Gerais ao Diretor Ricardo Martins, representante português, e ao Vice-Reitor da UNIFAL.

Platinny Paiva, presidente da IGR Caminhos Gerais, enfatizou a importância da parceria para o desenvolvimento regional: “Nossa região tem um potencial riquíssimo, e acreditamos fortemente no turismo para geração de emprego, renda, desenvolvimento e qualidade de vida para todos que aqui vivem. Através desta parceria internacional, queremos colocar nosso setor turístico em sintonia com as melhores práticas mundiais. Estamos só começando.”

Eduardo Tardiole, presidente da FACEPE, destacou a honra da entidade em promover a união das instituições de ensino para colaborar com a IGR Caminhos Gerais na promoção do turismo regional.

Com essa aliança estratégica, a expectativa é que a região de Caminhos Gerais se torne um destino turístico ainda mais atrativo, beneficiando não apenas a economia local, mas também a qualidade de vida dos residentes. O Brasil e Portugal unem esforços para impulsionar o desenvolvimento sustentável por meio do turismo, consolidando uma parceria que promete transformar a realidade da região.