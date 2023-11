Camila Sponton desmistifica culpa e medo com Dani Stolai

Insights poderosos sobre viver sem medo e fortalecer a autoestima em entrevista reveladora

No último episódio do programa “All Inclusive”, transmitido pela TV Mais ABC e também disponível no Youtube, a especialista em Neurociência e Psicologia Positiva, Camila Sponton, compartilhou valiosos insights sobre como viver sem culpa e medo, promovendo uma melhoria significativa na autoestima, especialmente para as mulheres, que muitas vezes enfrentam expectativas elevadas.

Durante a entrevista conduzida por Dani Stolai, Camila destacou a necessidade de resistir à pressão social de agradar a todos, enfatizando que manter o próprio posicionamento, mesmo em situações cotidianas, é essencial para alcançar uma vida mais equilibrada. Ela abordou a dificuldade em dizer não, explicando como o medo de julgamentos pode impactar negativamente a qualidade de vida.

Em um momento particularmente revelador, Camila discutiu a abordagem adequada para lidar com atritos e conflitos interpessoais. Ela esclareceu que, embora expressar emoções no calor do momento seja uma opção, a resolução efetiva da situação muitas vezes requer paciência. A especialista destacou a importância de não guardar ressentimentos para sempre, sugerindo abordagens alternativas para lidar com aqueles que causaram ferimentos emocionais.

Camila Sponton, com mais de 20 anos de experiência no estudo do comportamento humano, é uma referência respeitada nas áreas de Programação Neurolinguística, Neurociências e Psicologia Positiva. Sua missão de inspirar e orientar outras pessoas a alcançarem uma vida mais plena a tornou uma voz influente nesses campos. A entrevista completa está disponível para visualização no canal do YouTube

Assista a entrevista na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=S48xKHmLHDY

Para acompanhar o trabalho de Camila, siga-a no Instagram @camilasponton