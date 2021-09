Camila Queiroz muda o visual para o lançamento da segunda coleção de óculos CQ em parceria com a Colcci Eyewear

Lançamento da segunda coleção de óculos CQ em parceria com a Colcci Wyewear

A atriz Camila Queiroz, embaixadora da Colcci Eyewear, lança segunda coleção CQ inspirada na atmosfera de Nova Iorque e aparece com novo look assinado pelo beauty artist Silvio Giorgio e pela dupla de stylists Juliano e Zuel.

“A principio fiquei um pouco receosa com a transformação, mas quando concluímos simplesmente amei! Não posso afirmar que vou aderir ao look, por que o cabelo reto me dá mais possibilidades, Atualmente estou com esse corte para a Angel, mas quem sabe futuramente eu não venha a aderir a franja! Já tive… e algum novo personagem, pode também solicitar essa transformação. Para essa campanha da minha coleção de óculos CQ by Colcci Eyewear a ideia era criar uma personagem bem sensual, e esse cabelo fez toda diferença. Incorporei e me joguei no clima.”, explica Camila.



A direção criativa da campanha que marca a segunda coleção CQ leva assinatura de Klebber Toledo, por meio da sua produtora Viddo Art. “Pessoalmente aprovei o novo look, alias com franja ou sem é a mais linda.”, conclui Klebber Toledo

“E difícil traduzir a alegria e satisfação que senti quando vi pronta a nova coleção CQ. Trabalhei em cima de referencias de Nova Iorque das muitas lembranças que tenho do período que morei lá. Trouxe tudo à tona e passei para uma releitura atual, moderna, chic e bem versátil. Amo modo então tem sido um enorme prazer desenvolver os modelos da CQ, a equipe da Colcci Eyewear é uma grande família, acolheram todas minhas ideias e o resultado foi uma coleção incrível.”, afirma a embaixadora da Colcci Eyewear Camila Queiroz.

O casal anda com agenda mais que aperta, Camila atualmente brilha gravando “De Volta aos 15” na Netlix e “Verdades Secretas 2” para a Globo, já Klebber aguarda o lançamento de “Casamento às Cegas” que apresentou ao lado de Camila, enquanto grava Maldivas para a mesma plataforma de streaming, Netflix.