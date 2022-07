Camila Queiroz e Xamã são os apresentadores do MTV Miaw 2022

Com 35 categorias a premiação vai ao ar dia 28 de julho na MTV, Pluto TV e TikTok

O MTV Miaw 2022 acaba de ter seus dois apresentadores escolhidos. Camila Queiroz e Xamã vão agitar a quinta edição da premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual. A premiação será transmitida no dia 28 de julho, a partir das 21h, com transmissão simultânea na MTV Brasil, Pluto TV (através dos canais MTV MIAW Pluto TV – canal 914 e MTV Pluto TV – canal 156) e TikTok.

Atriz, modelo e apresentadora paulista, Camila Queiroz é dona de uma carreira que inclui personagens notáveis, desfiles em passarelas de renome e também experiências como apresentadora. “Fiquei muito surpresa e feliz com o convite para apresentar o MTV mIAW 2022, aceitei de cara!! Quando recebi as indicações, fiquei emocionada, ainda mais ao envolver aspectos que gosto tanto na minha vida: atuação, moda e minha filha! Haha. Estou muito ansiosa para todo esse show acontecer, vai ser incrível! Espero do fundo do coração que gostem!”, comenta Camila.

O carioca Xamã é rapper, cantor e compositor que conhece a definição de hit. Acumulando dezenas de milhões de plays nas plataformas digitais, atingiu o Top 1 no Brasil e entrou no Top 50 Global do Spotify com a música “Malvadão 3”, em parceria com Gustah e Neo Beats. “Cresci assistindo e acompanhando a MTV, acho que toda a minha geração tem alguma história ou lembrança com o canal. Afinal, a MTV é um marco da cultura pop. Ter a chance de ser um dos apresentadores é uma honra”, comenta Xamã.

A quinta edição da premiação, no Brasil, conta com 35 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne indicados como Anitta, Casimiro, Gkay, Gloria Groove, Linn da Quebrada, Mano Brown, Pabllo Vittar e Paulo André.

As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial (https://htttps://miaw.mtv.com.br/) e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PrêmiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário.