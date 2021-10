Camila Queiroz comemora sucesso de vendas no lançamento da segunda coleção com a Colcci Eyewear

A coleção apresenta modelos com shapes geométricos, lentes quadradas oversized e armações com transparência

A atriz Camila Queiroz, embaixadora da Colcci Eyewear, lançou em setembro a segunda coleção CQ, e comemora sucesso absoluta de vendas.

“Minha vida profissional está em uma fase maravilhosa, em breve será o lançamento de Verdades Secretas 2, Casamento às Cegas que já está bombando, e em breve De volta aos 15!! São projetos muito especiais e importantes, e junto com essa avalanche de coisas incríveis a minha linha de óculos CQ By Colcci Eyewear está fazendo o maior sucesso! Enfim só posso agradecer!.”, afirma a atriz. Camila Queiroz cuidou pessoalmente de todos os detalhes e buscou trazer para cada modelo a sua personalidade, versatilidade, elegância e conforto.



A coleção apresenta modelos com shapes geométricos, lentes quadradas oversized, e claro, a tendência das armações com transparência em acetato. “E difícil traduzir a alegria e satisfação que senti quando vi pronta a nova coleção CQ. Trabalhei em cima de referências de Nova Iorque das muitas lembranças que tenho do período que morei lá. Trouxe tudo à tona e passei para uma releitura atual, moderna, chic e bem versátil. Amo modo então tem sido um enorme prazer desenvolver os modelos da CQ, a equipe da Colcci Eyewear é uma grande família, acolheram todas minhas ideias e o resultado foi uma coleção incrível.”, conclui a embaixadora da Colcci Eyewear Camila Queiroz.