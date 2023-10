Camila Pitanga surpreende como Lola em ‘Beleza Fatal’

Atriz protagoniza a primeira novela nacional original da HBO Max

A aguardada novela nacional da HBO Max, ‘Beleza Fatal’, promete conquistar os corações dos telespectadores brasileiros com uma trama cheia de suspense e reviravoltas.

Camila Pitanga e Murilo Rosa estrelam primeira novela da HBO Max

As primeiras imagens divulgadas pela HBO Max nos mostram Camila Pitanga caracterizada como Lola, uma das protagonistas da novela. A atriz passou por uma transformação impressionante para dar vida à personagem, com um visual intrigante e cheio de mistério.

Camila Pitanga se destaca como Lola em primeira novela nacional da HBO Max

Lola é a típica vilã que amamos odiar. Na trama, ela é uma mulher de classe média, 32 anos, casada com Rubem e mãe de Gabriel. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland, e para isso, ela não medirá esforços, incluindo casar-se com Benjamin, um cirurgião plástico rico.

A história se desenrola no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos, onde segredos escusos e planos ambiciosos se entrelaçam. Além de Camila Pitanga, o elenco conta com nomes conhecidos do grande público, como Giovanna Antonelli, Augusto Madeira, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Camila Queiroz e muitos outros.

A novela ‘Beleza Fatal’ é uma produção da Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery e marca um marco importante como a primeira novela nacional original da HBO Max. As gravações começaram este mês em São Paulo, e ainda não há uma data de lançamento anunciada.