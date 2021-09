Camilla Feitosa, é exemplo de superação e força, a mulher mais forte do Brasil

Camilla é atleta paraolímpica e considerada a mulher mais forte do brasil na sua modalidade, coleciona títulos e medalhas e é exemplo de força e superação para os brasileiros

Quem vê os títulos e medalhas de Camilla Feitosa, ou Camillinha, a pequena grande mulher, que é como se intitula em sua conta de Instagram, não imagina sua história de vida pautadas por inúmera dificuldades, mas também por muitas vitórias e sempre com sorriso no rosto. Feitosa é atleta paraolímpica e participa de competições de halterofilismo, inclusive nas paraolimpiadas. A paratleta tem nanismo e retinose pigmentar, uma degeneração na retina. Ela é vice campeã na sua modalidade e também palestrante, paixão que começou desde criança, logo quando viu a apresentação de um palestrante e pensou: Quero ser assim!

Em entrevista para a Jornalista e comunicadora Neila Medeiros, em uma live no Instagram, Camila Feitosa contou sua jornada de vida. Das dificuldades para a locomoção, já que a atleta paraolímpica possui 73cm de altura e nosso cotidiano não é pensado de maneira estruturada e inclusiva em nossos transportes, ruas, casas e também em móveis, passando por artigos de uso pessoal como roupas. Portanto, as dificuldades são inúmeras para Camilla e tantas outras pessoas que possuem a mesma condição. Sobre a escolha por roupas que lhe servissem, Feitosa contou que de uns tempos para cá a moda está mais acessível a ela, por ter maior gama de opções infanto-juvenis. Adaptações são feitas, muitas vezes por conta comprimento das mangas das blusas ou também na numeração escolhida.



Camilla conta como ingressou nos esportes, que foi por intermédio de um amigo cadeirante, que o próprio estava passando por problemas de saúde e o médico lhe indicou fazer atividades físicas. Ela foi acompanha-lo para dar apoio. E a convite do professor de academia, mas com receio de que os aparelhos não se adaptassem ao seu tamanho, e foi a partir daí que Camilla também passou a conhecer o esporte e outros atletas campões mundiais com nanismo. A surpresa foi grande ao executar um movimento de musculação devido ao peso da barra ser praticamente seu peso natural.



A paratleta já comemora o surgimento de parcerias com nutricionista, academia e massoterapeuta. Mas ressalta que é preciso ter uma rede de apoio e parceiros para dar continuidade aos projetos esportivos.

Camillinha também lançou um e-book e se sente feliz em inspirar as pessoas com sua história de vida e força. E com tantas condições externas negativas, ela sempre se sentiu capaz. Camilla Feitosa é a mulher mais forte do Brasil e não há dúvidas!