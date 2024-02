Camila Farani Brilha no Prêmio Ibest: Top 3 como Influenciadora e Única Mulher no Top 5 de Economia e Negócios

Empresária destaca-se pelo segundo ano consecutivo e reforça protagonismo feminino no cenário digital e de negócios

Na última terça-feira, dia 30, a empresária e investidora Camila Farani reafirmou sua posição de destaque no cenário digital ao conquistar o Top 3 na categoria Influenciador de Linkedin pelo Prêmio Ibest, o mais prestigiado prêmio digital da América Latina. O feito, que se repete pelo segundo ano consecutivo, consolida Camila como uma das principais influenciadoras do país.

Além disso, a Shark Tank Brasil, liderada por Camila Farani, surpreendeu mais uma vez ao ser a única representante feminina no Top 5 da categoria Economia e Negócios. Esse reconhecimento ressalta não apenas a relevância de Farani como influenciadora, mas também como uma líder no universo empresarial.

Em uma declaração emocionada, Camila Farani expressou sua satisfação com os resultados: “Mais um ano que estou colhendo o fruto de muito trabalho. Fico muito feliz em saber da importância que a minha influência na internet leva para outras pessoas. Agradeço muito ao público que votou, à academia Ibest e todo o meu time do Grupo Farani. Este tipo de reconhecimento é o que me motiva para continuar compartilhando experiências e estimulando o empreendedorismo, especialmente para as mulheres.”

Além das conquistas nas categorias de influenciador de Linkedin e Economia e Negócios, Camila Farani também marcou presença como concorrente nas categorias de influenciador de desenvolvimento pessoal e melhor videocast e podcast com o Café com Farani.

Camila Farani continua a ser uma inspiração para empreendedores e influenciadores, consolidando seu papel como referência nos negócios e na internet, especialmente ao abrir caminho para as mulheres no competitivo mundo dos negócios digitais.