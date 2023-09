Camarote Essepê: Carnaval de São Paulo Ganha Espaço VIP de Luxo

O Carnaval de São Paulo ganhará um novo destaque em 2024 com a estreia do Camarote Essepê no Sambódromo do Anhembi. Este espaço VIP promete oferecer uma experiência de luxo para os foliões nos dias 9, 10, 11 e 17 de fevereiro.

Localizado ao longo da avenida do samba, o Camarote Essepê contará com shows de renomados artistas da música nacional, com Belo, Péricles, Sorriso Maroto e Pixote já confirmados como atrações. Os visitantes poderão desfrutar de um serviço all inclusive, que inclui open bar premium e open food, em parceria com alguns dos restaurantes mais conceituados da cidade.

Além disso, o Camarote Essepê oferecerá uma série de serviços exclusivos, como a customização de abadás, um lounge de maquiagem e massagem, garantindo que os foliões estejam no clima perfeito para a festa. A vista privilegiada para o Sambódromo promete uma experiência única durante os desfiles.

Em seu primeiro ano, o Camarote Essepê espera receber cerca de 3 mil foliões por dia, abrindo suas portas nos dias 9 e 10 de fevereiro, durante os desfiles do Grupo Especial, no dia 11 de fevereiro, para o desfile do Grupo de Acesso, e no dia 17 de fevereiro, no Desfile das Campeãs.

Os ingressos já estão à venda no site Ticket360, com preços a partir de R$480 e a opção de parcelamento em até 3 vezes, sem acréscimo. Mais informações serão divulgadas em breve.

A realização do Camarote Essepê é uma parceria entre a InHaus e a Ginga Mais Entretenimento, e promete ser um dos grandes destaques do Carnaval paulistano em 2024. Garanta seu lugar nessa festa única e celebre o Carnaval com todo o conforto e animação que você merece.

Serviços:

Datas: 9, 10, 11 e 17 de fevereiro

Local: Sambódromo do Anhembi

· 09/02 – Grupo Especial + Péricles

· 10/02 – Grupo Especial + Sorriso Maroto

· 11/02 – Grupo de Acesso + Pixote

· 17/02 – Desfile das Campeãs + Belo

Ingressos: www.ticket360.com.br

Horário: das 22h às 06h30