Calor brasileiro no inverno canadense: Bia Ferreira anuncia turnê

Após brilhar no globalFest em Nova York, a artista anuncia turnê pelo Canadá, incluindo performances inéditas no lado francês do país

Após destacar-se como a única representante brasileira no renomado globalFest em Nova York, a cantora, compositora e multi-instrumentista Bia Ferreira anuncia uma turnê promissora pelo Canadá. Este anúncio vem na esteira de um ano repleto de sucessos internacionais, durante o qual Bia realizou 50 apresentações em 11 países da Europa e da América do Norte, incluindo uma memorável parada no Canadá.

A turnê canadense de Bia, programada para fevereiro, não é apenas uma série de concertos, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para a internacionalização de sua carreira. Segundo a artista, “Eu só fiz 1 show no Canadá, que foi em Toronto no Lula Lounge, que é onde vou encerrar essa minha tour por lá. Os outros concertos são inéditos e no lado francês do Canadá, uma parte do país que ainda não conheço.” Bia expressa entusiasmo e uma leve ansiedade ao falar sobre levar o calor do Brasil ao inverno canadense, prometendo partilhar momentos de afeto e arte com o público.

Os shows prometem uma experiência intimista e emocionante, com Bia acompanhada apenas de sua voz e violão. O repertório incluirá canções de seu último álbum, “Faminta” (2022), além de clássicos de sua carreira. A artista menciona que a construção de seus espetáculos internacionais tende a divergir do que apresenta no Brasil, adotando uma roupagem mais voltada para o jazz e world music, em contraste com o rap. No entanto, no show de Toronto, Bia pretende mostrar sua versatilidade participando de uma roda de samba, um gesto que sublinha sua pluralidade rítmica e estilística.

A turnê de Bia Ferreira pelo Canadá não é apenas uma oportunidade para a artista brasileira expandir sua presença internacional, mas também uma chance para o público canadense experimentar a riqueza e a diversidade da música brasileira. Com suas performances inéditas no lado francês do Canadá, Bia está pronta para aquecer os corações e almas do público, independentemente do clima.