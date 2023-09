Caldas Country Festival divulga programação oficial de sua 17ª edição

Um dos maiores eventos musicais do país terá grandes nomes do sertanejo e de outros ritmos reunidos em Caldas Novas (GO)

O Caldas Country Festival divulgou nesta segunda-feira, 18 de setembro, a programação oficial de sua 17ª edição. Um dos maiores eventos musicais do país terá grandes nomes do sertanejo e de outros ritmos reunidos em Caldas Novas (GO) entre os dias 1º e 4 de novembro.

: Esquenta e a pré-festa são as novidades desta edição com evento open bar



Entre as novidades para este ano estão os dois primeiros dias: o esquenta e a pré-festa, ambos open bar. Para estas duas datas, a organização acertou com nomes como Guilherme e Benuto, Netto DJ, Luan Pereira, Malifoo, Vini & Bisioli.

Créditos: Divulgação



Já no sábado, 03, destaque para as mulheres, com Maiara & Maraísa, Ana Castela, e Cláudia Leitte, além dos consagrados Bruno & Marrone e da dupla Hugo & Guilherme.



No último dia do Caldas Country, a atração fica por conta de um homenagem a Zé Rico, que terá no palco Edson e Hudson e Milionário. Além deles, se apressentam Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Banda Eva e Pedro Sampaio.



Confira a programação:

1º de novembro

Guilherme e Benuto

Netto DJ

02 de novembro

Luan Pereira

Malifoo

Vini & Bisioli

03 de novembro

Maiara e Maraísa

Ana Castela

Bruno & Marrone,

Hugo & Guilherme

Cláudia Leitte

04 de novembro

Jorge e Mateus

Gustavo Mioto

Zé Neto & Cristiano

Banda Eva

Edson e Hudson + Milionário

Pedro Sampaio



Pela primeira vez, haverá venda de ingressos individuais para cada dia de show, que acontece a partir desta terça-feira, 19 de setembro. Os ingressos estão disponíveis também na internet, com preços a partir de R$ 249,00.