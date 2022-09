Caldas Country Festival anuncia mais uma atração: Ana Castela

Cantora é mais um nome confirmado no evento onde o país inteiro se encontra

Mais uma atração está confirmada no Caldas Country Festival, em 2022! Ana Castela se une ao line-up imperdível da 15ª edição do evento onde o país inteiro se encontra, nos dias 12 e 13 de novembro, na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Além da cantora o público vai conferir o show de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Dennis e muito mais!

O Caldas Country Festival ainda terá uma pré-festa em 11 de novembro, um verdadeiro esquenta para os dois dias de festa. O evento também contará com duas áreas VIP equipadas para tornar a experiência ainda mais inesquecível: o Camarote Brahma e o Camarote Prime!

Sob organização da Diverti e com novo conceito, a 15ª edição do evento passa a se chamar Caldas Country Festival, com direito a hotel oficial e voo fretado. Será ainda mais especial e com a presença confirmada dos maiores artistas do Brasil!

“O Novo Caldas Country chega com muitas mudanças e muita coisa nova, mas sempre mantendo a essência e a história de ser o pioneiro em festivais de música sertaneja. A partir de agora o evento se chama Caldas Country Festival, nome que representa toda a sua grandiosidade e pluralidade. Teremos um novo layout do evento, atrações super especiais, uma nova pré-festa e muitas melhorias em todos os setores da festa! O festival mais quente do Brasil unirá todo o país e fará história mais uma vez”, antecipa Douglas Oliveira, da Diverti, empresa organizadora do evento.

Os ingressos estão à venda no site: www.totalacesso.com/events/caldascountryshow2022

Confira o line-up do Caldas Country Festival 2022:

Gusttavo Lima

Guilherme & Benuto

Jorge e Mateus

Zé Neto & Cristiano

Maiara & Maraisa

Matogrosso & Mathias

Pedro Sampaio

Ana Castela

DENNIS

Gustavo Mioto

Harmonia do Samba

Sevenn

Mari Fernandez

Clayton & Romário