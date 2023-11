Caito Maia e Chilli Beans espalham o calor Natalino por todo o Brasil!

A Superdose de Natal percorre sete cidades brasileiras, revelando as tendências que vão esquentar o fim de ano

Neste Natal, a Chilli Beans, gigante do mercado de óculos escuros na América Latina, apresentou uma Superdose de novidades e celebrações que prometem esquentar o final de 2023. Liderado pelo carismático fundador, Caito Maia, o evento itinerante percorreu sete cidades brasileiras, destacando-se em Belém, Salvador, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Caito Maia, conhecido por transferir sua energia contagiante para seus colaboradores, trouxe à tona as principais conquistas do ano e revelou os próximos passos estratégicos da empresa. As coleções, fundamentadas nos pilares moda, música, arte e geek, incluem colaborações incríveis, como a homenagem ao ícone musical Bob Marley, a promessa de agitar o Carnaval com Luísa Sonza e Leo Santana, e licenciamentos imperdíveis como a trilogia O Senhor dos Anéis e o anime One Piece.

O ápice do evento foi a premiação dos colaboradores que se destacaram ao longo do ano, reconhecendo o esforço de supervisores, gerentes e lojas. “Há 25 anos, respeitamos as pessoas do jeito que elas são, e a Chilli Beans só existe por conta da dedicação de cada uma delas. Reconheço isso em cima do palco para fortalecer nossa base, o grande segredo da vida longa de uma marca”, destaca Caito Maia.

Com um formato compacto em relação à convenção anual de vendas, a Superdose de Natal reuniu imprensa, influenciadores e franqueados em eventos que prometem deixar todos “enlouquecidos para o Natal e para o verão”. A energia contagiante de Caito Maia, aliada às revelações cativantes da Chilli Beans, certamente deixam uma marca duradoura na temporada festiva e antecipam um ano novo cheio de estilo e sucesso.