Fofa! Avó de Caio Blat chama a atenção do neto

O ator Caio Blat, 41, compartilhou com seus seguidores na tarde desta segunda-feira, um áudio fofo de sua avó, dona Janete Blat, de 84 anos. No áudio enviado ao neto, dona Janet comenta que viu algumas fotos de Caio em uma revista e diz estar muito chateada com o tamanho da barba do ator. Carinhosa e preocupada, a vovó diz frases como ”fiquei muito chateada com você”, ”sua foto está péssima”, ”não sei o que você está fazendo na tua barba, toda desmantelada”.

Na legenda do post com o áudio da avó e um compilado de fotos ao fundo, Caio diz: ” ouça sempre a vovó, principalmente se ela for tão maravilhosa e lúcida como a Janete Blat aos 84 anos. Uma das responsáveis por eu ter me tornado ator, me levava nos testes desde pequeno. Te amo, Vó, mas a barba é para um personagem e não posso tirar… Infelizmente…”

O personagem ao qual Caio se refere é Riobaldo, para o filme de Guel Arraes Jorge Furtado, baseado na obra “Grande Sertão: Veredas”. No filme, o personagem de Caio estará em um presídio há 30 anos.