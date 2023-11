Cai prédio que estava em bairro que foi evacuado após falhas geológicas em Gramado

O imóvel havia sido desocupado pela Defesa Civil da cidade na manhã de ontem (22). Moradores filmaram o prédio na quarta-feira e o imóvel fazia diversos barulhos devido às dilatações

O prédio localizado na Ladeira das Azaleias em Gramado – RS – caiu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 5h40, devido ao colapso estrutural causado pelo grande volume de chuvas. O local estava isolado desde sábado (18) e não houve registro de vítimas. O prédio caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros, que foi totalmente evacuado após o surgimento de diversas rachaduras no solo.

De acordo com a Prefeitura de Gramado, a instabilidade do solo segue, e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco. Portanto, o local onde estava o prédio e o bairro Três Pinheiros seguem isolados. A queda do prédio da Ladeira das Azaleias, no bairro Planalto, ocorreu conforme os estudos realizados anteriormente já previam.

A administração municipal, reforça que a Defesa Civil e todas as suas secretarias, seguem trabalhando para auxiliar a população gramadense nas demandas. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam em conjunto com a Prefeitura.

Ainda nesta manhã, o prefeito Nestor Tissot se reuniu com todos os secretários municipais para falar sobre as ações que cada pasta está realizando frente às fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar também participaram do encontro.

Equipes técnicas reafirmaram que não há previsão de liberação das áreas interditadas, pois ainda há instabilidade do solo em diversos pontos. As principais vias de acesso à cidade já foram liberadas.

Turismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda na manhã desta quinta-feira, o vice-prefeito e secretário de Turismo, Luia Barbacovi e a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, fizeram um comunicado oficial sobre a situação do turismo em Gramado. Os locais atingidos pelas fortes chuvas estão sendo monitorados pela Defesa Civil e forças de segurança, e são casos isolados. As atividades turísticas, comerciais e eventos estão mantidas.

As principais vias de acesso ao município estão liberadas e os parques, restaurantes, hotéis e atrações estão funcionando normalmente. “Estamos em um período de grande visitação da cidade e seguimos de portas abertas para receber os turistas. Os visitantes podem se tranquilizar pois as áreas atingidas são pontuais e toda a área comercial do município está desobstruída e segura”, diz Luia.

Rosa Helena destacou que o 38º Natal Luz de Gramado está ocorrendo normalmente. Os grandes espetáculos acontecem em locais cobertos e de fácil acesso. Atrações como a Parada de Natal e a Vila de Natal, que são ao ar livre, serão transferidos para a Rua Coberta em caso de chuva. “Nossa cidade vive do turismo e essa é a nossa base. A comunidade e o trade estão aqui para receber a todos”, diz Rosa.