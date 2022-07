Café Du Centre de Santa Catarina inaugura loja no Baixo Leblon

Celebridades se uniram a convidados de diferentes áreas como empresários e executivos de empresas na inauguração

A rede de cafeterias catarinense, Café Du Centre, inaugurou a sua primeira unidade no Rio de Janeiro, com uma badalada festa no Leblon, bairro tradicional da noite carioca. A unidade do Rio de Janeiro é a 13ª da franquia que prevê ainda esse ano a inauguração de novas lojas no Brasil e até no exterior.

A marca inspirada nos cafés parisienses traz uma arquitetura diferenciada e um cardápio requintado para uma cidade que tem na sua história a influência cultural dos franceses como referência. “O Café Du Centre tem tudo a ver com esse jeito carioca e desde o início do nosso projeto de expansão nós tínhamos a cidade no nosso radar. Estar aqui é um marco muito importante na trajetória da nossa empresa”, comenta Bruna Vieira, proprietária do Café Du Centre com a irmã Paula.

A primeira unidade do Café Du Centre no Rio foi inaugurada na Rua Dias Ferreira, no Baixo Leblon, uma área emblemática da cidade, por atrair grupos de amigos para os seus bares e restaurantes. E a noite de inauguração representou bem a ideia da marca, amigos reunidos num ambiente acolhedor e sofisticado para um bate-papo descontraído e alegre.

Dr. Sérgio Lins, advogado e integrante da família que possui o escritório“ Lins&Silva”, Bruna Vieira, uma das donas do Café du Centre e Igor Mello, diretor do Café du Centre

Celebridades se uniram a convidados de diferentes áreas como empresários e executivos de empresas, advogados, médicos, entre outros. Quase todos unânimes em destacar os diferenciais da marca em relação ao design do ambiente e à qualidade dos produtos que fazem do Café Du Centre, uma rede de cafeterias única e com personalidade.

“Nós queremos que o cliente ao entrar em qualquer uma de nossas lojas, seja no Brasil ou no exterior, se sinta em casa e absorva toda a atmosfera de acolhimento que nós criamos pra ele”, destaca Igor Mello, diretor de expansão da Franquia.

Além do café brasileiro, o restaurante ainda oferece um cardápio variado de doces sofisticados e com inspiração nas grandes docerias da França, tendo o famoso “croissant” como carro chefe. O Café Du Centre tem uma variedade de chás e sobremesas feitos com ingredientes de origem local.