‘Café com Leite’, livro de ator de Avenida Brasil, retrata chegada de migrante italianos

Vicentini Gomez traz no romance uma visão cheia de cultura, hábitos e aprendizados através do personagem migrante Stefano.

O escritor, ator e cineasta Vicentini Gomez lança o novo livro “Café com Leite”, que retrata a contribuição italiana na agricultura, em especial a produção do café, uva e vinho no Brasil. O romance inspirado na chegada dos italianos no país, pós-escravidão, retrata o aprendizado da língua, hábitos e costumes.

Com a pandemia, Gomez tirou, literalmente, os sonhos e histórias do papel. “Esse livro foi idealizado na minha mente ainda nos anos 70, mas foi com a chegada da pandemia, e adiamento de alguns projetos profissionais, que consegui dedicar tempo para desenhar todos os detalhes. Quando comecei ele era uma peça de teatro, depois passou para um roteiro cinematográfico, até chegar no romance”, comentou.

Vicentini Gomez na televisão, atuo em ‘Avenida Brasil’ e ‘Joia Rara’. No teatro, esteve presente em ‘Confidências de um espermatozoide Careca’; ‘Picardias do Picadeiro’; ‘O Analista de Bagé’; ‘Três homens baixos’ e ‘Eles não usam black-tie’.

Com sabor e sons o autor retrata os relacionamentos amorosos no cotidiano do interior rural da fazenda cafeeira, onde permite a opostos tonarem-se cúmplices. “Stefano, o protagonista, chega ao Brasil fugido da Itália e logo precisa se relacionar com um homem negro, ex-escravo. E dessa amizade, surge então uma compreensão pelas realidades e culturas, desde música com sons do berimbau até a gaita das trilhas italianas”, conta Vicentini.

Histórias de amores, sacrifícios e conquistas, desde a travessia do Porto de Nápoles até uma fazenda cafeeira em Itu, em tempo da substituição da mão de obra escrava pela livre, da questão de gênero à exploração do trabalho, das formas de tratamento na sociabilidade da época às práticas culturais do período, permitindo ao autor evocar as tantas etapas vivenciadas pelo imigrante em busca de liberdade e sustento que contribuíram nesta mistura de sons, crenças, comidas e amores dando cores especiais no desenvolvimento do Brasil.

O escritor, ator e cineasta Vicentini Gomez lança o novo livro “Café com Leite”, que retrata a contribuição italiana na agricultura, em especial a produção do café, uva e vinho no Brasil.

Com prefácio da historiadora e escritora Ana Luiza Martins e do historiador Jonas Soares de Souza, o livro já está disponível em vendas digitais. “Depois do fim da pandemia, quero viajar pelo país, pois além de ser uma obra de romance, esse livro também é importante para a história e cultura do país”, disse.

Além dos trabalhos como escritor, Vicentini escreveu dezenas de roteiros para cinema, TV, teatro e os livros “Cenas femininas e outras ilações” e dos “Dos tempos em que tinha medos”.

Capa do Livro: Café com Leite

Na televisão, atuo em ‘Avenida Brasil’ e ‘Joia Rara’. No teatro, esteve presente em ‘Confidências de um espermatozoide Careca’; ‘Picardias do Picadeiro’; ‘O Analista de Bagé’; ‘Três homens baixos’ e ‘Eles não usam black-tie’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vicentini também coleciona prêmios, como, duas categorias no FICOCC – Five Continents International Film Festival – como melhor filme longa-metragem filmado durante a pandemia e melhor ator protagonista pelo filme ‘Doutor Hipóteses – uma alma perdida na pandemia’.