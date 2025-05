Cachaça Magnífica de Faria apresenta garrafas retornáveis no Festival da Cachaça de Brasília

A cachaça Magnífica de Faria, produzida em Vassouras (RJ), será a única representante do estado do Rio de Janeiro no Festival da Cachaça de Brasília, que acontece de 28 de maio a 1º de junho na Arena BRB. A participação marca também a comemoração dos 40 anos da empresa, que aposta em processos sustentáveis para reduzir impactos ambientais.

Durante o evento, além de provar os rótulos premiados, o público irá conhecer a história da marca que recolhe cerca de 1 mil garrafas por mês em bares e restaurantes do Rio para serem envasadas novamente. Cada embalagem retornada rende um cashback para os comerciantes.

Garrafa retornável da Cachaça de Alambique Magnífica de Faria. (Divulgação: Santiago Harte)

O objetivo do uso das garrafas retornáveis é reduzir os impactos ambientais do seu processo de produção. Para viabilizar a iniciativa, as garrafas de 1 litro receberam rótulos à prova d’água, aplicados em silk screen, permitindo que sejam lavadas com eficiência. No Rio, o projeto tem como parceiros o restaurante Rio Scenarium, na Lapa; o Embaixada Carioca, no Morro da Urca; o Armazém Cardosão, em Laranjeiras; além de diversos bares no bairro de Santa Teresa.

Além disso, até o fim deste ano os turistas que visitarem a Cidade Maravilhosa poderão aprender como fazer caipirinhas e outros drinks com a bebida nacional. A Magnífica prepara um novo escritório no bairro carioca de Santa Teresa com uma área para turistas conhecerem o potencial da bebida e aprenderem como fazer caipirinhas e outros drinks.

Cachaça Magnífica de Faria prepara espaço para turistas no bairro de Santa Teresa, no Rio. (Foto: divulgação)

Produção sustentável

Além das garrafas retornáveis, a produção sob processos sustentáveis inclui a cana de açúcar cultivada na própria fazenda, fermentação natural e uma moenda centenária movida a vapor. Já a destilação é feita em alambique de cobre, de três corpos, conhecido como Alambique Alegria – um dos únicos nessa configuração em funcionamento no Brasil.

O processo garante à Magnífica a classificação na categoria Cachaça de Alambique pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, um padrão de identidade e qualidade da bebida. Para o envelhecimento, são usados tonéis de Ipê e barris de carvalho americano.

A cachaça Magnífica de Faria já ganhou prêmios e reconhecimento do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Presente em bares, restaurantes e supermercados, a Magnífica é exportada para diversos países do mundo. Os cuidados com a produção rendem convites para participação em eventos como o Rio Gastronomia, além de prêmios. A marca foi eleita como a segunda melhor cachaça do Brasil pelo Ranking da Cúpula da Cachaça; Best in Class no Rum Festival de Roma e Master Medal pelo Spirits Business em 2024.