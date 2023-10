Cacau Show Surpreende o Mercado com o Lançamento da Biscoiteria

A marca investe na categoria de biscoitos, trazendo novidades irresistíveis

A Cacau Show, conhecida por suas delícias de chocolate, está pronta para surpreender o público brasileiro com uma grande novidade: a linha Biscoiteria. Após mais de um ano de preparação, a empresa revela seu mergulho no mundo dos biscoitos, combinando o sabor do chocolate com essa paixão nacional.

Cacau Show une o melhor do chocolate e dos biscoitos em produtos de alta qualidade

Os investimentos em comunicação para essa novidade não foram poupados. A Cacau Show planeja uma estratégia abrangente de divulgação on-line e off-line nas principais capitais brasileiras, garantindo que o público fique por dentro das maravilhas da Biscoiteria.

Marca investe em uma nova categoria, trazendo opções incríveis para os amantes de biscoitos e chocolate

“Unimos dois clássicos brasileiros, o biscoito e o chocolate. Trouxemos uma linha de produtos deliciosa com combinações incríveis, como o Biscoito Caramelizado, inspirado nos biscoitos belgas, e o nosso querido Wafer Mil-Folhas, entre outras delícias. Entrarmos nessa nova categoria é muito importante para a Cacau Show, pois assim conseguimos continuar com nosso propósito, que é ‘Tocar a vida das pessoas, compartilhando momentos especiais’, e criamos cada vez mais memórias e momentos com nossos consumidores”, afirma Daniel Roque, Vice-presidente de Negócios da Cacau Show.

A campanha de lançamento tem como mote “biscoito e chocolate, o melhor dos dois mundos para você” e apresenta imagens dos produtos, detalhes da excelência na produção e modelos representando os brasileiros que amam a Cacau Show. Além disso, um ponto forte da campanha é a trilha sonora, que fez uma releitura da icônica música “Chocolate”, gravada por Tim Maia em 1971. Na época, a música foi uma encomenda da Associação Brasileira dos Produtores de Cacau.

A música emblemática ganhou uma nova roupagem com a inserção da palavra “biscoito” no seu refrão e um novo arranjo musical do produtor Thomas Roth. A campanha tem um forte apelo visual nas imagens dos produtos, realçando ainda mais o desejo do consumidor.

Com essa inovação, a Cacau Show demonstra seu compromisso em proporcionar experiências únicas e saborosas aos consumidores brasileiros, conquistando um novo espaço no mercado de biscoitos com a mesma qualidade e excelência que a marca é conhecida por oferecer em seus produtos de chocolate. Agora, os amantes de biscoitos e chocolate têm mais um motivo para celebrar.

Confira o filme da campanha Biscoiteria no canal da marca no YouTube.