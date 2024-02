Cacau Show comunica compra do Grupo Playcenter

Aquisição realizada pela Cacau Show entrará para a história da empresa e do entretenimento familiar no Brasil

Recentemente, a Cacau Show, líder no segmento de chocolates finos do mundo, divulgou, com muita alegria, que assinou um contrato de compra e venda de todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter, pioneiro no setor de parques de diversão no Brasil, o que simbolizará um marco importante em sua história empresarial. Com a realização deste negócio, fica reforçado o compromisso incessante ida Cacau Show em fomentar o crescimento e consolidar a sua presença no mercado brasileiro, marcando não apenas um passo ousado, mas também uma oportunidade estratégica para as empresas se solidificarem e ofertarem experiências ainda mais marcantes aos seus consumidores.

“Estamos ansiosos para integrar o Grupo Playcenter a família Cacau Show, oferecendo ainda mais valor aos nossos clientes. Durante os nossos primeiros 35 anos de história, o Cacau e o chocolate sempre estiveram presentes em nossa marca e, agora (e nos próximos anos), chegou o momento de enfatizarmos ainda mais o nosso Show, que agora vai além do nosso produto!”, conta animado Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show.

Dona uma história consolidada, a Cacau Show se tornou a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo com mais de 4.200 lojas em todo o Brasil, criando oportunidades de trabalho e procurando sempre fazer a diferença aos brasileiros. Dessa forma, ingressar no mundo dos parques de diversão, proporcionando momentos mágicos e memórias para uma vida, a Cacau Show reitera seu propósito de “Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas, compartilhando momentos especiais”.

Tendo sido fundado há mais de 50 anos, o Grupo Playcenter marcou a história da diversão ao criar o primeiro parque de grande porte no Brasil. No momento, possui dois modelos de negócio em shoppings centers, os Playlands e o Playcenter Family. Sobre a venda para a Cacau Show, Marcelo Gutglas, o fundador do Grupo afirmou: “Ao longo do tempo, percebi em Alê Costa uma conexão especial em relação à visão de negócios e ao compromisso em proporcionar experiências memoráveis. Logo, tivemos a certeza de que seria a pessoa ideal para se tornar o sucessor do legado e do pioneirismo do Playcenter no segmento de Parques de Diversões do Brasil”.