Cacau em Foco: Ciclo de palestras revela história, literatura e sustentabilidade ambiental

Explorando o ciclo econômico do cacau no sul da Bahia, da escravidão à produção literária de Jorge Amado e a cadeia produtiva sustentável

Entre os dias 10 e 17 de janeiro, o Centro de Pesquisa e Formação – CPF, espaço do Sesc-SP, se tornará palco de um mergulho profundo no universo do cacau. O evento “A Sociedade do Cacau” apresentará um ciclo de três palestras, conduzidas por especialistas de áreas distintas, destacando a relevância histórica, cultural e ambiental desse fruto originário das Américas.

A Economia do Cacau e a Escravidão (10/1):

– Marcelo Loyola de Andrade, doutor em História Econômica pela USP, levará os participantes a uma viagem ao século XIX, explorando o trabalho escravo nas fazendas de cacau no sul da Bahia. A palestra abordará desde os pequenos produtores até as disputas por terras, revelando as complexas hierarquias na cadeia de produção do chocolate.

O Cacau na Literatura e Teledramaturgia (11/01):

– João Paulo Ferreira, professor e pesquisador, junto a Álvaro André Zeini Cruz, doutor em Multimeios pela Unicamp, analisarão a representação literária do cacau nos romances de Jorge Amado. Além disso, desvendarão os aspectos narrativos e estilísticos da novela “Renascer” (1993), que ganhará uma nova versão em 2024.

A Cadeia Produtiva do Cacau e Degustação de Chocolates (17/1):

– Luana Vieira, engenheira de alimentos e chocolateira, proporcionará uma vivência única, explorando o segmento bean to bar e tree to bar no Brasil. Os participantes terão a oportunidade de degustar diversos derivados de cacau, identificando os diferentes terroirs brasileiros, enquanto entendem todo o processo de produção, desde a fazenda até a barra pronta de chocolate.

As inscrições, com vagas limitadas, começam em 20 de dezembro de 2023. Uma oportunidade imperdível para quem deseja se aprofundar nas múltiplas facetas desse fruto que, ao longo da história, deixou sua marca na economia, literatura e na busca por práticas sustentáveis.

Serviço

A Sociedade do Cacau – ciclo de palestras

Dias 10, 11 e 17 de janeiro. Quartas e quinta-feira, às 19h30

Inscrições* em sescsp.org.br/cpf, a partir de 20 de dezembro de 2023

Vagas: 40

Recomendação etária: a partir de 16 anos

Valores: R$50 / R$25 / R$15

Se você necessita de recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, solicite pelo e-mail centrodepesquisa܂cpf@sescsp܂org܂br, após a conclusão e efetivação do pagamento da sua inscrição, com até 48 horas de antecedência do início da atividade.