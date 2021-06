Cabaré Ice lança novos sabores com drinks a base de frutas vermelhas e amarelas

Live de lançamento contou com show do cantor Leonardo e participações especiais de Marília Mendonça e das duplas Jorge & Mateus e Bruno & Marrone

A marca Cabaré lançou dois novos sabores da Cabaré Ice. Os novos rótulos do portfólio são frutas vermelhas, com aromas de morango e framboesa, e frutas amarelas, com aromas de manga, maracujá, abacaxi e pêssego. A Cabaré Ice, bebida à base de saquê, vodka e cachaça Cabaré Prata, e já contava com o sabor limão.

Giovanni Tápparo, proprietário do Engenho Dom Tápparo, fabricante da Cabaré, contou , “a Cabaré Ice surgiu como complemento ao nosso portfólio, mas hoje as bebidas mistas estão entre as categorias de bebidas que mais crescem no país. A versão Ice foi criada para consumo no esquenta ou na balada, mesmo que em casa, nesse período de pandemia. A grande vantagem é que é um drink que já vem pronto para beber. Você só precisa abrir e aproveitar”.

Na live de lançamento dos novos sabores teve show do cantor Leonardo e participações especiais de Marília Mendonça e das duplas Jorge & Mateus e Bruno & Marrone, que interpretaram seus maiores sucessos do sertanejo moderno

Em 2020, a família Cabaré apoiou mais de 600 lives de artistas musicais no Youtube, durante o período de quarentena prolongada. No entanto, a importância vai muito além da qualidade dos produtos ou da popularidade nas redes sociais. Nesse mesmo período, a marca arrecadou mais de 100.000 unidades de álcool em gel, 300 toneladas de alimentos e 300.000 unidades de máscaras, que foram doadas para a população carente.

