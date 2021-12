Burguer King anuncia parceria inédita com a Loud

União entre as marcas celebra a entrada do BK no universo do eSports, ao lado da gigante que lidera a revolução do mercado no Brasil

Na última segunda-feira, (6), a rede de lanchonetes Burguer King, anunciou uma de suas maiores iniciativas ao lado da LOUD, organização de eSports que, além de possuir mais de 11 milhões de fãs nas redes sociais, também atua em diversas frentes como jogos, moda, música, lifestyle e entretenimento. Essa é a primeira vez que a marca traz uma ação 100% dedicada ao público gamer.

A união das duas marcas seguirá com um calendário repleto de ativações, tendo parte dos influenciadores da LOUD, como Thurzin, Guxta, Coringa, Caiox, Bruno PH e Voltan, como embaixadores do #BKnaLOUD. O start da parceria será marcado pelo lançamento de um videoclipe com o Guxta, dono de hits que já somam milhões de visualizações no streaming, onde a produção será ambientada no restaurante do BK.

“A partir de pesquisas identificamos que o Burger King é a marca preferida de fast food do público gamer e, por isso, queremos estar cada vez mais conectados com os fãs desse universo. A LOUD, além de ser a líder nesse segmento, também busca promover iniciativas irreverentes, ligadas ao universo da tecnologia, sempre com bom humor e muito entretenimento”, conta Juliana Cury, diretora de Marketing da BK Brasil, master franqueada das marcas Burger King e Popeyes no País. “Podemos afirmar que a parceria está só começando, traremos o consumidor para ainda mais perto de nós com o objetivo proporcionar experiências únicas”, completa.



“Para a LOUD é muito gratificante poder encabeçar as iniciativas de mais uma grande marca global no segmento. O BK já está presente no dia a dia do gamer e tenho certeza que essa parceria irá render conteúdos incríveis com a qualidade e disrupção que as duas marcas estão acostumadas. Além disso, ouvir a visão de longo prazo do BK com grande foco na nossa comunidade e iniciativas como o investimento em tecnologia para tornar os lanches cada vez mais saudáveis e com menos conservantes nos deixou mais certo ainda que nos associando a algo que acreditamos”, diz Bruno “PlayHard” Bittencourt, CEO, sócio e co-fundador da LOUD.

Confira o videoclipe oficial da parceria: