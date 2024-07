Burger King, brilha em Cannes e leva três Leões para casa

Burger King, conhecido mundialmente pela sua criatividade em campanhas, brilhou no Festival de Cannes este ano. Com cases criados pelas agências DM9 e David, a marca conquistou dois Leões de Prata e um de Bronze na maior honraria da publicidade global.

Calvo Drive-Thru e Whopper Island destacam-se no maior evento de publicidade

A campanha Calvo Drive-thru, da agência David, foi um sucesso em todo o Brasil ao distribuir Whoppers de graça para calvos. Mais de meio milhão de sanduíches foram entregues em 222 lojas (drive-thru) de 27 a 31 de março. O resultado foi um aumento de 155% no movimento nos drives e um impulso de 7% nas vendas totais, já que 40% das pessoas que pegaram o sanduíche aproveitaram para levar outros produtos também.

Mayra Dietzold, diretora de marketing do Burger King

A iniciativa foi reconhecida com um Leão de Prata na categoria Direct, que destaca a criatividade focada em resultados, usando insights para conectar-se diretamente com os consumidores e construir relacionamentos.

“Ser ousado na comunicação é um desafio que poucos enfrentam, mas nós abraçamos isso com respeito e cuidado. Personificar a marca nos aproximou ainda mais dos nossos clientes. Para nós, ser morno não é opção. O BK é fogo”, explica Mayra Dietzold, diretora de marketing do Burger King.

Com Whopper Island, desenvolvida pela DM9, o Burger King conquistou um Leão de Prata na categoria Outdoor, que leva em consideração o envolvimento dos consumidores numa experiência de marca, e um Leão de Bronze na categoria Social & Influencer, que celebra o pensamento social criativo, por meio de soluções estratégicas de marketing.

A campanha incentivou os consumidores a acessarem o Google Maps, procurarem pela ilha no Oceano Índico que leva o nome do concorrente e solicitarem a mudança para “Ilha Whopper”. A inspiração veio em razão do vulcão existente no local, fazendo uma associação com o sanduíche de carne grelhada no fogo do BK.

“Ambos os cases trouxeram resultados incríveis para o BK e esses prêmios reforçam nosso compromisso com uma abordagem criativa, ousada e disruptiva. São conquistas importantes no maior festival de publicidade do mundo, mostrando como nossas ideias são recebidas pelos profissionais globais”, completa Mayra, lembrando que o BK®️ também foi eleito a marca mais criativa do mundo no ranking da WARC Creative em 2024.

O Festival de Cannes Lions é uma das mais prestigiadas competições da indústria publicitária, reconhecendo as campanhas mais inovadoras e impactantes do mundo. A vitória do Burger King este ano solidifica ainda mais sua posição como líder em criatividade e marketing, refletindo o compromisso da marca com a inovação contínua e a conexão profunda com seus consumidores.