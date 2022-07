Buona Vitta, inspirado na região da Toscana na Itália, inaugura nova ala e se torna maior hotel de Gramado

Resort da Gramado Parks conta agora com 583 apartamentos, 2.486 leitos, mais uma área de lazer com cinema, cyber jogos, carteado, sinuca e cinco banheiras de hidromassagem Jacuzzi

A Gramado Parks anunciou a inauguração da nova ala do Buona Vitta, resort localizado na Serra Gaúcha e que tem principal diferencial no conceito, a arquitetura e a gastronomia inspirados na região da Toscana, um dos principais pontos turísticos da Itália.

Resort possui conceito, arquitetura e gastronomia inspirados na região da Toscana, Itália

O empreendimento inaugurado em julho de 2021, acumula números expressivos e revela a grandiosidade: investimento de cerca de 250 milhões de reais, estrutura de área de lazer e apartamentos em 10 blocos com mais de 56.000 m² de área construída, 65.000 m² de terreno, 583 apartamentos e 2.486 leitos em seis categorias de unidades habitacionais.

Buona Vitta oferece uma vasta área de lazer que inclui piscinas internas para momentos privativos ou em grupos

Com a inauguração da nova ala neste mês de julho, em seu primeiro aniversário, o Buona Vitta se torna a maior estrutura hoteleira de Gramado, integrando hotelaria, gastronomia e wellness, entre outros grandes diferenciais”, explica o vice-presidente de Implantação e Operações de Entretenimento, Fábio Bordin.

A maior estrutura hoteleira de Gramado integra hotelaria, gastronomia e wellness

O Buona Vitta oferece uma vasta área de lazer que inclui piscinas internas para momentos privativos em casal ou para quem busca interagir em grupos. Além disso, complementam as principais atrações do resort: sala de jogos, cyber, cinema, espaços para trabalho, SPA, bar, restaurante, academia, auditório com 100 m² e dois espaços para a realização de eventos. Com a nova ala, o empreendimento conta com mais uma área de lazer com cinema, cyber jogos, carteado, sinuca e cinco banheiras de hidromassagem Jacuzzi.

O objetivo é criar ambientes rústicos e aconchegantes, regado a tons pastéis

Através do conceito da Toscana, o Buona Vitta homenageia a cultura da região, trazendo para o Brasil um pedaço de um dos destinos mais procurados no mundo para viajar. Voltado para casais e famílias, o resort prima pelo requinte e elegância em todos os detalhes. A arquitetura segue o design horizontal, com paredes de pedras irregulares e grossas, portas e janelas no estilo clássico, além de formas simples que dão a sensação de vida interiorana tranquila.

Voltado para casais e famílias, o resort prima pelo requinte e elegância em todos os detalhes

O objetivo é criar ambientes rústicos e aconchegantes, regado a tons pastéis, com muito marrom, bege e castanho avermelhado. O paisagismo apresenta jardins românticos e floridos, com uma abundância de cores, proporcionando áreas externas em perfeitos espaços instagramáveis para hóspedes e visitantes.

Cada menu reflete os sabores e aromas dessa região muito conhecida por sua gastronomia deliciosa

A gastronomia do Buona revela o que há de melhor na tradicional culinária da Toscana, traduzida no restaurante Don Milo Cucina. Cada menu reflete os sabores e aromas dessa região muito conhecida por sua gastronomia deliciosa, simples e confortável. A Enogastronomia oferece carta de vinhos completa e equipe de sommeliers para auxiliar na harmonização de todo o menu.