Bulgari e Gabriel Massan transformam São Paulo em um palco de arte com a Serpenti

Celebrando 75 Anos do Ícone, a Colaboração Unica Desperta Sensações e Cores na Metrópole

No cenário efervescente de São Paulo, a Bulgari traz ao Brasil uma celebração única dos 75 anos de sua icônica Serpenti, em parceria com o talentoso artista multidisciplinar brasileiro, Gabriel Massan. Após triunfos em cidades como Madri, Xangai, Cidade do México e Nova Iorque, a colaboração Bulgari-Massan chega à capital paulista com uma explosão de arte, tecnologia e inovação.

Massan, nascido na Baixada Fluminense e agora um cidadão do mundo entre Londres, Paris e Berlim, enxerga na história da Bulgari um eco de sua própria jornada. Como criador de mundos, ele destaca a inspiração de criar símbolos que desbloqueiam universos únicos.

Uma das iniciativas mais marcantes é a instalação itinerante “Infinite Tales”. Após sua estreia exclusiva na festa dos 75 anos da Serpenti, a obra, uma dança hipnotizante de texturas geradas por IA, estará aberta ao público no JK Iguatemi de 27 de novembro a 5 de dezembro. Os visitantes serão imersos no universo da Serpenti, saindo com imagens personalizadas da experiência.

Além da instalação, Massan desenvolve três obras de arte inéditas, a serem leiloadas, com os lucros destinados a projetos sociais brasileiros que promovem a inclusão de mulheres na tecnologia. Sua arte, que une tecnologia, consciência ecológica, e a riqueza natural do Brasil, é uma celebração dos 75 anos da Serpenti e uma contribuição para causas sociais.

A Serpenti, ao longo das décadas, evoluiu de relógio funcional para joia preciosa, tornando-se um símbolo de elegância e inovação. A colaboração com Massan é um capítulo contemporâneo dessa história, unindo tradição e modernidade. A Bulgari continua a reinventar a Serpenti, agora explorando bolsas, acessórios e uma coleção Serpenti Viper, mantendo-se fiel à identidade única do ícone.

Assim, em meio à agitação da cidade, a Serpenti Bulgari ganha vida sob o olhar inovador de Gabriel Massan, transformando São Paulo em um palco de arte viva, onde o passado encontra o presente, e a Serpenti continua a encantar e surpreender.