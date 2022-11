Budweiser prepara BudX, em Brasília, durante Copa do Mundo com diversas atrações musicais

Ao todo, serão sete cidades brasileiras que receberão a festa com muita música e transmissão das partidas



Com o início da Copa do Mundo FIFA 2022, a Budweiser preparou uma programação especial com festas em todas as regiões do Brasil. Ao todo, sete capitais receberão as atrações musicais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife e Belém.

Entre as atrações confirmadas na capital do país estão: Ludmilla, Marina Sena, Baiana System, Rennan da Penha, Froid, Cynthia Luz, Yuri Martins, Black Alien, Wc no Beat, FP do Trem Bala, Divinas Tetas e Samba Urgente.

Ludmilla será uma das atrações musicais do evento (Foto: Reprodução/Rede Social)

O objetivo é garantir que o país receba o melhor de toda a celebração que está programada para acontecer no Catar, seja com apresentações musicais ou telões que permitem visão 360° em todo o espaço.

Dona do hit “Por Supuesto”, Marina Sena é presença confirmada na festa (Foto: Reprodução)

“Enquanto a festa pela Copa do Mundo acontece no Catar, queremos trazer todo o clima de festa para o Brasil, com um evento com a cara de Bud: com futebol e muita música. Queremos celebrar não apenas a trajetória dos jogadores e de todas as pessoas, mas proporcionar momentos únicos e inesquecíveis que só acontecem durante o Mundial”, destacou a gerente regional de marketing da Ambev, Aline Gusmão.

Rennan da Penha também agitará o público do evento (Foto: Reprodução)

O evento contará ainda com estúdio de tatuagem, campeonato de pebolim, e espaço para troca de figurinhas, a Bud Court — quadra para partidas de 3×3 e um desafio especial de embaixadinhas da Ludmilla -, estações exclusivas para a produção de conteúdo, cardápio variado para alimentação, loja com itens personalizados, brindes e, logicamente, muita Budweiser.

As atividades acontecem nos dias de jogos do Brasil e nos fins de semana. Os ingressos para o BudX em Brasília podem ser comprados pela internet.