Bruno Tálamo revela que entrou em A Fazenda 14 para tentar oportunidade na Record: “a questão não é financeira”

O repórter Bruno Tálamo finalmente revelou com exclusividade ao podcast ‘Não é Nada Pessoal’, apresentado por Gabriel Perline e Arthur Pires, a grande motivação que o levou a deixar o emprego fixo que tinha como repórter do programa A Tarde É Sua, e se arriscar no reality A Fazenda 14, da Record. Bruno trabalhava há 10 anos com a apresentadora Sônia Abrão e tinha a carreira bastante consolidada. Em entrevista, o jornalista explicou que não precisava de dinheiro, pensava apenas em conseguir uma oportunidade na emissora do Bispo Macedo.

“Quando eu saí da Sônia Abrão, do A Tarde É Sua, na minha cabeça eu falei: vou arrebentar! Sou bom de argumentação, tenho uma boa dicção, boa oratória. Chega lá, o primeiro eliminado. Então, aquilo para mim além de uma boa frustração, foi motivo de uma depressão. Não foi brincadeira, todo mundo brincava, eu sabia levar na brincadeira, tá na chuva é pra se molhar, mas isso não fez bem para a minha saúde, eu não conseguia dormir, as portas de trabalho se fecharam”, justificou.

Ao contrário do que Bruno esperava, não foi bem assim que aconteceu. A oportunidade não surgiu e o jornalista foi ficando cada vez mais abalado emocionalmente. “Evitei festas. Até a Débora [Albuquerque], de A Fazenda, pessoa boníssima, ela e o Fofinho [Bruno Salomão, marido], já me chamaram para 15 churrascos e eu nunca fui com o pessoal de A Fazenda, por vergonha de aparecer em eventos que as pessoas me rotulam como primeiro eliminado, e aí eu fui engordando. Tudo isso aconteceu. Não queria sair de sair de casa. ‘Pô mas foi o primeiro e pegou um cachê maravilhoso’. Peguei, mas a questão não é financeira, financeiramente eu estou muito bem. A questão é justamente não corresponder à expectativa que eu coloquei para mim mesmo”, explicou.

O jornalista contou que viu tudo se fechando, sumindo da mídia, seu engajamento caindo e as pessoas o esquecendo, o que era seu maior medo. “Eu ligo pra curtida em rede social? Não é isso, mas você vê que seu público está se esquecendo de você, porque você tá sumindo da mídia, normal. Quem não aparece não é lembrado. E aí eu fui indo para o buraco mentalmente. Fui engordando, fui comendo, deixei de treinar e até fez uma falha enorme no meu cabelo. Tudo isso foi acontecendo até que eu recebo uma ligação da Record”, desabafou o jornalista.

Na ligação da Record estava a grande virada na carreira de Tálamo. O convite para participar do reality A Grande Conquista era sua grande segunda chance em um reality show e também com o público. O repórter explicou que sua participação em A Grande Conquista foi diferente porque já estava com a cabeça boa. “Nesse momento eu tô bem de cabeça. Tô disposto a retomar a busca por um trabalho, mas eu estava muito mal. E eu não saí cancelado. Imagina as pessoas que saem canceladas? Imagina as pessoas que saem canceladas? Uma Lumena, uma Karol Conká da vida. Imagina o psicológico dessas pessoas? É muito juiz de internet, Perline. Pessoas que nunca te viu na vida fazendo julgamento preciso da sua vida”, desabafou.

Ainda na entrevista, Bruno falou sobre sua relação com a apresentadora Sônia Abrão. Perline comparou o casamento de dois anos de Bruno com a esposa, com o ‘casamento profissional’ com Sônia, que durou 10 anos. Bruno disse que a relação dos dois era “muito profissional” e que tiveram poucos atritos profissionais, como na ocasião em que a cantora Joelma se recusou a tirar uma foto com um fã.

“Como colunista, como jornalista, fui atrás do fã da Joelma, e no trabalho de convencimento, fazê-lo gravar para o nosso programa… Eu falei que eu errei, né, obviamente que eu errei. Eu falei: pô, grava pra gente, hoje lá no programa Sônia Abrão elas vão descer o cacete nela e tal. E ele pegou e vazou isso para o fã clube da Joelma. E o fã clube da Joelma, para quem não sabe, meu irmão… Mexe com o capeta, mas não mexe com o fã clube da Joelma. Um bilhão, Perline, eu nunca tive um engajamento tão alto. Um milhão de mensagens para mim e para a Sônia Abrão xingando a gente de tudo, o áudio viralizou e tal, e a Sônia não gostou, a abordagem não foi a correta”, explicou e ainda disse que recebeu a torcida da apresentadora durante sua participação no reality ‘A Grande Conquista’.

O jornalista ainda afirmou que foi muito bem preparado para o segundo reality e que teve inteligência emocional. Bruno respondeu uma pergunta de um seguidor sobre seu relacionamento com Natália Deodato, sobre sua opinião se a ex participante do reality era uma artista de fachada. “Sem desmerecer a história de vida da Natália que foi muito sofrida, ela contou uma parte dessa história no programa, me compadeço. Eu não vejo a Natália como uma artista, vejo a Natália como uma… Vamos colocar aqui, uma ratazana de reality”, respondeu. O jornalista também falou que após o reality, sua relação com Faby Monarca e com Murilo está normal, mas sem chance de amizade mesmo apenas com Deodato. “Não vou ser amigo”, afirmou. E por fim, confirmou que segue amigo de Thiago Servo, campeão do reality A Grande Conquista e seu primeiro amigo conquistado no jogo.

