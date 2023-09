Bruno Mars faz história com show épico na Cidade da Música

Gingado do cantor e talento da banda transformaram o Palco Skyline em uma verdadeira pista de dança. Segundo dia do festival também foi marcado pela celebração do amor em um casamento na Rota 85, além das efervescentes apresentações no The One, Factory e New Dance Order

O The Town 2023 entrou para a história da música brasileira neste domingo, quando Bruno Mars, o astro internacional, fez uma apresentação épica que encantou e fez 100 mil fãs enlouquecerem do início ao fim. Assumindo o Palco Skyline, Bruno Mars se destacou como um dos maiores artistas a se apresentar no Brasil, sendo comparado a lendas como Michael Jackson.

Bruno Mars se destacou como um dos maiores artistas a se apresentar no Brasil

A empolgação tomou conta do público desde o início, quando Bruno Mars subiu ao palco e, surpreendentemente, começou a falar em português, arrancando aplausos e gritos da plateia. Ele também presenteou os fãs com uma versão de “Evidências”, mostrando seu carinho pelo público brasileiro.

Demi Lovato brilhou com sua apresentação no sábado

Com sua banda cheia de gingado e talento, Bruno Mars transformou o Palco Skyline em uma verdadeira pista de dança. Seus passos de dança e hits mundialmente conhecidos, como “Billionaire”, “24K Magic”, “Treasure”, “That’s What I Like”, “Locked Out Of Heaven” e “Uptown Funk”, mantiveram a multidão em êxtase.

Demi Lovato e Luisa Sonsa arrebataram corações e mentes no The Town

A interação com o público foi outro destaque, com Bruno Mars conversando em português e até arriscando cantar no idioma. Em momentos especiais, o tecladista tocou “Evidências” enquanto a plateia o acompanhava em coro.

Luisa Sonza, Alok e Bebe Rexha incendiaram o Palco Skyline

A noite foi marcada por emoções, e os fãs não pouparam elogios. “Não tem como dormir depois desse show. Foi o melhor da minha vida, não tinha o visto de tão perto. Sou muito fã. Ele cantou todas as minhas músicas preferidas”, compartilhou Andréia, de 43 anos.

Nem a forte chuva apagou o brilho e carisma da apresentação de Post Malone no sábado

O The Town 2023 também teve uma programação diversificada, com artistas de diferentes estilos. Luisa Sonza, Alok e Bebe Rexha incendiaram o Palco Skyline com performances eletrizantes, enquanto o Palco The One promoveu um resgate às raízes musicais, com apresentações de Matuê, Ney Matogrosso e Leon Bridges.

Público avalia com nota 8.8 a experiência no primeiro dia de festival

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando os portões da Cidade da Música se abriram no sábado, 2 de setembro, o público estava pronto para viver momentos mágicos e de muita alegria. Nem mesmo a forte chuva que caiu em São Paulo desanimou a plateia que permaneceu até o fim da noite para curtir shows de grandes nomes como Demi Lovato e Post Malone. E quem ficou, não se arrependeu. Em pesquisa realizada pelo Instituto GFK com o público no primeiro dia de The Town, a experiência na Cidade da Música foi avaliada com nota 8.8. O levantamento leva em consideração diversos pontos relevantes para a operação da Cidade da Música, como funcionamento de banheiros, equipe de apoio, limpeza, ingresso digital e segurança.

Além da música, o festival também celebrou o amor, seguindo a tradição do Rock in Rio, com casamentos na Rota 85 e a influenciadora Bianca Andrade celebrando a união de um casal durante o evento.

A experiência do público no primeiro dia do The Town 2023 foi avaliada com nota 8.8 em pesquisa realizada pelo Instituto GFK, destacando o sucesso e a organização do festival.

O presidente do The Town, Roberto Medina, resumiu o sentimento da noite: “Revivemos a edição de 1985 com mais um dia realmente histórico, agora no The Town. Bruno Mars entrou para a história como Fred Mercury. Uma Cidade inteirinha cantando junta do início ao fim. Daqui a 40 anos o público ainda falará desta noite de 3 de setembro.”