A B3 tem apenas 400 empresas, no país com maior número de CNPJs

Nova Bolsa de valores fundada por brasileiros e lançada na Suécia irá mudar esta realidade

Apesar do Brasil estar no topo do ranking mundial de empreendedorismo, à frente de líderes como China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França, a discrepância entre o DNA empreendedor do brasileiro, e as estruturas que existem para fomentar o empreendedorismo é gigantesca.

Segundo dados da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) , o Brasil é o país com o maior número de CNPJs do mundo, e mesmo sendo líder nesse ranking, ainda falta muito para a maior comunidade empreendedora do mundo ter força para propulsão da economia brasileira.



A burocracia, a dificuldade de acesso a créditos e a falta de educação empreendedora faz com que nosso potencial escoe pelo ralo, quando poderia estar potencializando a economia. De acordo com Bruno Alcântara, CEO da primeira bolsa de valores de ativos digitais reais , a DSDX, o maior exemplo de que as velhas estruturas não promovem novas realidades, é o número de empresas que hoje estão na bolsa de valores brasileira, B3, com pouco mais de 400 empresas.

“O sistema bancário evoluiu muito nos últimos anos, vimos uma hiper curva de crescimento, resultado das taxas zero e da digitalização dos atendimentos, mas o sistema de investimentos não acompanhou a curva. Ainda hoje as bolsas de valores são sistemas isolados e fechados, como exemplo a bolsa do Brasil, com apenas 400 empresas, o que não representa o potencial empreendedor que é o brasileiro”, comenta Bruno. Hoje a bolsa do brasil ocupa o nono lugar entre as maiores bolsas de valores do mundo.



Para ampliar o acesso entre empresas e investidores, seguindo os caminhos da nova economia e da digitalização dos relacionamentos globais, Bruno Alcântara e seu sócio, Oderli Feriani, lançam no próximo dia 16, da Suécia para o mundo, a primeira bolsa de valores de ativos digitais reais.

“Levamos empresas sérias à exposição e à oportunidade de ter capital privado do mercado mundial para fazer o crescimento e expansão do seu negócio. criamos uma comunidade de conexão, entre as empresas, a tecnologia de tokenização, o maior fundo de investimentos tokenizados do mundo, além é claro do acesso a comunidade investidora mundial”.

A DSDX tem em seu ecossistema a tecnologia blockchain no processo de tokenização de empresas de todo o mundo, por meio da SALT, empresa do grupo, e sob a guarda do Conselho mundial de segurança Blockchain, SRO, e da comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, no maior fundo de investimentos tokenizados do mundo. Seu índice tem lucros estimados de 350% , 100% a mais que os índices Nasdaq.

