Brunna Jahn e Carlos Veras lideram VIRAU na revolução do marketing de influência

No cenário em constante evolução do marketing de influência, uma agência está se destacando como pioneira e revolucionária: a VIRAU. Sob a liderança dos executivos Brunna Jahn e Carlos Veras, a VIRAU está introduzindo uma abordagem inovadora e hiperassertiva para o marketing de influência no Brasil.

Carlos Veras, CEO da VIRAU

A VIRAU chega ao mercado com um conceito ousado: a viralização segmentada. A agência é a primeira do país totalmente capacitada para executar ações de viralização em redes sociais nichadas em segmentos específicos propostos pelas marcas clientes. Isso significa que as marcas agora têm a oportunidade de atingir públicos altamente direcionados de forma eficaz.

Brunna Jahn, CEO da VIRAU

O marketing de influência tem se tornado cada vez mais vital para as marcas, especialmente aquelas que buscam se conectar com os brasileiros entre 16 e 35 anos, onde 95% interagem com conteúdo virtual e 73% se informam principalmente por meio de memes.

O que diferencia a VIRAU de outras agências do segmento é o fato de trabalharem com mais de 40 páginas virais sob contrato exclusivo e mais de uma centena de perfis parceiros. Essa diversidade de páginas permite segmentar a viralização da marca em áreas de afinidade, abrangendo desde entretenimento e finanças até gastronomia e temas geek.

“A missão da VIRAU é transformar a maneira como as marcas interagem com o público no ambiente virtual, combinando a velocidade das mídias digitais com a assertividade assegurada pela monitorização das tendências da web. Isso resulta em um engajamento significativo, gerando alcance, menção e conversão”, afirma Brunna Jahn, CEO da VIRAU.

Carlos Veras, CEO da VIRAU, traz consigo um currículo repleto de experiência nas maiores plataformas digitais do mundo. Sua capacidade de identificar ações possíveis com colaboradores exclusivos, completamente alinhados com o que é tendência nas redes sociais, coloca a VIRAU em posição de destaque para entregar resultados incríveis de popularização e velocidade.

Em pouco tempo desde sua criação, a VIRAU atraiu clientes de grande porte, como Disney, Quinto Andar, Spotify, ENO e Mercado Pago, entre outros. A agilidade e inovação no trabalho da VIRAU são reconhecidas como fatores essenciais para o sucesso.

Com a VIRAU, o marketing de influência no Brasil está em constante evolução, impulsionando marcas a atingirem seu público-alvo de maneira eficaz e revolucionando a maneira como as empresas se relacionam com os consumidores no ambiente virtual. É uma nova era no marketing de influência, e a VIRAU está liderando o caminho.