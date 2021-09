Vereadora Bruna Rodrigues denuncia vereador do PSL por assédio

A vereadora exigiu posicionamento da Casa e irá apresentar a denúncia por infração ao código de ética na Câmara

Nesta última quarta-feira (01), a vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB) denunciou o vereador Alexandre Bobadra (PSL) pela prática de assédio na última reunião de líderes, em Porto Alegre.

Segundo a vereadora, após ela fazer uma intervenção no plenário, foi abordada pelo político, Alexandre Bobadra.

Na tribuna, Bruna denunciou o acontecimento e exigiu posicionamento da Casa. Com a assinatura de demais parlamentares da oposição, a parlamentar irá apresentar a denúncia por infração ao código de ética na Câmara.

A vereadora não se calou e foi até as suas redes sociais para expor toda a situação. “Acabei de ouvir do vereador Alexandre Bobadra que tenho ‘tesão’ nele, uma típica demonstração do machismo que nós mulheres somos submetidas”.

VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO NA CÂMARA! O vereador machista Bobadra disse que sinto "tesão" por ele. Nós, mulheres negras, conhecemos bem o lugar sexualizado e inferiorizado que há séculos tentam nos colocar. Luto pra que não tenhamos mais que passar por esse tipo de opressão. pic.twitter.com/gIbk5w0MMT — Bruna Rodrigues (@bru_rodrigues65) September 1, 2021



Sobre o acontecimento, o vereador do PSL alega que, na verdade, teria dito: “Me larga de mão”. Segundo Bobadra, Bruna “falou um monte de coisa a meu respeito e eu acabei, com o passar do tempo, ignorando. Nem olhando para ela”.

Em relação à reunião, Bobadra disse ter “apenas pedido postura”. “Se vitimizou. Quis me cobrar ficha, me sacanear”, afirmou o parlamentar.