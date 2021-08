‘É preciso se desconectar para se reconectar’, afirma Bruna nos bastidores de campanha da Absolut

Entre os 10 brasileiros mais seguidos do Instagram, Bruna participou da campanha da Absolut sobre se desconectar das redes sociais

A Absolut Brasil convidou Bruna Marquezine para estrelar a nova campanha chamada “Imagina A Gente Junto #SDDSREAL”. Nesta quinta-feira, 19, a atriz lançou no próprio canal do YouTube cenas dos bastidores da gravação, que mostrou que por trás de um grande trabalho também há diversão e leveza.

O filme publicitário foi gravado no mês de junho em São Paulo e contou com uma equipe extremamente competente que criou a Bruna real e virtual. O making of mostrou detalhes de como foram as gravações da campanha, desde como foi feito o holograma da atriz, até as cenas que ela aparece saindo da tela de um celular.

O que chamou bastante atenção nas imagens dos bastidores foi como a gravação do filme publicitário foi desafiadora, mas mesmo assim toda a equipe se manteve animada e se divertia durante as filmagens. A própria Bruna brincou que virou melhor amiga de alguns atores que contracenaram com ela na campanha.

A atriz que é garota propaganda da Absolut também aparece opinando sobre o material que está sendo feito, o que mostra que ela também está envolvida de alguma forma no processo criativo das gravações. “Eu achei que está bem bonito, eu consegui ver um pouquinho. Acho que vai ficar incrível os vídeos e as fotos. Tem personagem, a Bruna virtual e a Bruna real. Eu amo isso dessa campanha, de falar dessa versão que todos nós temos hoje em dia, que é a virtual, e sobre se desconectar para se reconectar”, afirma Bruna no making-of.



Nas redes sociais, Bruna contou que se sentiu honrada em ser convidada para campanha e disse que se jogou, literalmente, no processo. Isso porque a atriz precisou realmente fazer takes se jogando no ar para parecer que estava saindo da tela do celular. As cenas futurísticas são de tirar o fôlego e já contou com mais de 150 mil visualizações.



A concepção criativa foi da Soko e produção da Chucky Jason, o filme é uma versão nacional inspirada na criação global de Absolut e que propõe uma reflexão sobre a importância dos momentos longe das redes sociais, apps e avalanche de conexões simultâneas.